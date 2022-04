Homem se apaixona pela babá dos filhos apesar da diferença de idade

A história de amor de um casal está dando o que falar na internet depois que eles contaram como se conheceram. Ben Romano, de 49 anos, conheceu sua atual esposa, Krystle, de 29 anos, quando ela começou a trabalhar em sua casa como babá de seus filhos.

Após o relacionamento dos dois se tornar público, eles foram alvos de duras críticas com Krystle sendo acusada de ser uma “destruidora de lares”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Ben decidiu revelar os detalhes de como o relacionamento entre ele e Krystle, sua atual esposa, aconteceu.

Segundo seu relato, eles se conheceram em 2014 quando a jovem, então com 23 anos, foi contratada para ser babá de seus filhos. Na época os filhos do homem tinham idades entre 22 e 17 anos.

“Muitas pessoas assumem que eu a contratei por ela ser bonita e eu ter algum interesse nela, mas isso não é verdade. Quando nos conhecemos, ela com 23 anos e eu com 43, nós tínhamos interesses completamente diferentes”, afirma Ben.

Ela foi acusada de destruir a família

Após fazer seu relato, Ben conta que sua esposa começou a ser alvo de diversas críticas pesadas. “Algumas pessoas a chamaram de interesseira e destruidora de lares, mas quando nos conhecemos eu não tinha muito dinheiro. Até a chamo de ‘meu amuleto da sorte’ porque meu negócio começou a prosperar depois que começamos nosso relacionamento”.

Para ela, que tem um filho fruto de um relacionamento anterior, as criticas também chegam em relação ao seu marido. “As pessoas dizem que não vamos durar, que ele vai começar um relacionamento com a próxima babá das crianças”.

“Estamos juntos há muito tempo e acho que chamamos atenção das pessoas porque nossa história parece com o enredo de uma comédia romântica”, afirma Krystle.

Leia também: Mãe se revolta após sua sogra decidir fazer de seu chá de bebê um ‘chá de vovó'

Pouco tempo após contratar a jovem, Ben cogitou a possibilidade de demiti-la do emprego de babá por ela ser “a pior babá” que ele já tinha visto. No entanto ele, que na época era um pai solteiro, foi convencido do contrário por sua filha, Francesca.

“Minha filha chorou e implorou para eu não demiti-la. Ela disse que Krystle era muito legal com ela a estava fazendo se sentir bem de novo. Isso chamou minha atenção e por mais que ela não fosse uma boa cuidadora nos afazeres domésticos, ela fazia meus filhos felizes”, conta Ben.

Distanciamento proposital

A princípio, Ben conta que evitava ter muito contato com Krystle para manter o relacionamento com a jovem completamente no campo profissional, sem dar margens para interpretações indesejadas. No entanto, uma ocasião mudou totalmente a forma como ele enxergava a então babá de seus filhos.

“Fiquei atraído por ela quando a vi vestida para sair. Eu fiquei pensando ‘Ben, não vá lá!’, mas era tarde demais. Começamos a conversar e convidei ela e o filho para passarem o natal com a gente e a partir dali nos aproximamos”, explica.

“Nós não fomos muito um com a cara do outro quando nos conhecemos, eu o odiava, para ser honesta! Começamos a nos aproximar durante o Natal. Fiquei emocionada com a forma como ele recebeu a mim e a meu filho e percebi que ele era uma pessoa legal”, explica Krystle.

Você pode se interessar por: Mãe revida ataque de ‘haters’ contra sua filha pequena

Enquanto as crianças visitavam a família na Flórida, eles acabaram se aproximando e trocando mensagens, mas decidiram manter o relacionamento em segredo até descobrirem o que realmente sentiam um pelo outro. “O tempo todo Ben e eu nos questionávamos sobre o que estávamos fazendo. Eu nunca tinha feito algo do tipo antes”.

“As crianças só descobriram quando um dia ele pegou minha mão no carro. Eles ficaram felizes e comemoraram”, conta Krystle.