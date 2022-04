Encontram sem vida bebê de apenas 3 meses que havia sido raptada pelo pai

A polícia de Guaranda, cidade localizada na região central do Equador, encontrou na última quinta-feira (21) sem vida uma bebê de apenas 3 meses, que havia sido raptada pelo pai. O progenitor segue foragido.

Segundo informações, a história começou no último dia 17 de abril, quando depois de uma briga com a ex-companheira e mãe da criança, o homem a deixou inconsciente e com um corte no pescoço e cabeça. E, por fim, raptou a menor.

Quatro dias depois do desaparecimento da bebê de 3 meses, o corpo foi encontrado perto do rio conhecido como “Cachiacu”.

#Guaranda

Pareja de esposos luego de ingeriri bebidas alcohólica, terminaron en pelea.

Producto de este hecho una bebé de 3 años se llevó la peor parte

Ya que el progenitor le habría asesinado, su conviviendo resultó herida. pic.twitter.com/K1T7Wz8kKT — RAMIRO LOJANO. 🌐 (@RAMIROLOJANOL) April 22, 2022

Agora, embora tenham encontrado o corpo da criança, as investigações sobre o caso seguem e a polícia trabalha para encontrar o progenitor que, como citado anteriormente, segue foragido.

#NOTICIAS: Encuentran sin vida a la #niña de 3 meses que fue raptada por su padre en #Guaranda, estuvo abandonado en medio de unos matorrales a un costado de un río, por el sector de #Atandahua.

El responsable de este atroz crimen intento asesinar a su ex pareja y posterior huyo. pic.twitter.com/k2IziwcDfV — Riobamba digital (@DigitalRiobamba) April 22, 2022

Outro caso da vida real envolvendo um bebê

Um homem, que é policial ativo no Equador, é acusado de ser o principal mandante do crime que resultou no assassinato de sua filha de apenas 8 meses. O crime aconteceu na cidade de Ibarra.

Segundo detalha o portal Metro Ecuador, o sujeito teria solicitado o crime para que assim não precisasse mais pagar pensão alimentícia para criança.

Vejamos como tudo aconteceu

Na última quarta-feira (20), a mãe circulava com a filha pela via pública quando foram abordadas por dois sujeitos que estavam em uma moto. Nesta ocasião e após o conflito, a bebê recebeu um impacto na região do ombro que atravessou seu corpo. Já a mãe, teve múltiplas feridas pelo corpo.

A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas quando chegaram ao local o médico confirmou seu falecimento.

Perseguição incessante

Diante do ocorrido, a polícia realizou uma intensa busca por toda a zona, utilizando drones, inclusive, até que encontraram e detiveram duas pessoas, Pedro B. e Jorge L., quem supostamente seriam os responsáveis pelo ataque. Pouco tempo depois, oficiais…

