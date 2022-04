Aos 6 meses de namoro ele decidiu fazer uma tatuagem gigante para a namorada

Um homem apaixonado decidiu homenagear sua companheira com uma grande tatuagem em suas costas. Key Matthews, de 23 anos, decidiu tatuar o nome da mulher com quem namora há seis meses.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Key ficou completamente satisfeito com o resultado de sua tatuagem, mas afirma que vai precisar de “algum tempo para se acostumar” com a enorme escrita em suas costas.

O homem, que é de Shropshire, gastou aproximadamente 110 libras, R$670 reais, e precisou de duas horas para concluir a tatuagem em suas costas. Ele agora leva na pele o nome de Elisha Christina Nash, registrado nas sua pele em grandes letras pretas.

Apesar do pouco tempo de relacionamento entre os dois, Key afirma não ter se arrependido de sua decisão e segue contente com o resultado. “Estou muito feliz com isso, mas ainda vai levar algum tempo para me acostumar”.

“Meus pais tiveram as reações esperadas como: ‘sem quere ofender, mas e se vocês se separarem?’, no entanto meu pai tem o nome da minha mãe tatuado e eles seguem juntos há 20 anos”, conta.

Ele compartilhou o resultado da tatuagem

Após encarar a longa sessão para finalizar a tatuagem, Key decidiu compartilhar o resultado em suas redes sociais e afirmou que por ter costas largas era melhor “ficar com uma tatuagem grande ou nem tentar fazer”.

Assim como ele possui o nome de sua namorada tatuado em suas costas, a jovem Elisha, de 24 anos, também decidiu gravar o nome do companheiro em sua pele.

“Eu não pude acompanhá-lo quando ele fez a tatuagem. Sabia que seria grande, mas ver logo depois de pronta foi um choque. Obviamente, a minha tatuagem não tem nem metade do tamanho da dele”, conta a jovem.

“Não acho que a tatuagem esteja aqui para fortalecer o nosso relacionamento. Somos um casal forte, mas bastante impulsivo. Temos interesses semelhantes e gostamos das nossas tatuagens”, finaliza a jovem.