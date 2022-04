[VÍDEO] Pequeno polvo do mar que vivia no lixo é resgatado

[VÍDEO] Pequeno polvo no mar que vivia no lixo é resgatado. (PALL SIGURDSSON/Reprodução/YouTube)

Ao sair para uma expedição de mergulho nas águas da Indonésia em dezembro de 2021, Pall Sigurdsson e seus amigos não imaginavam encontrar o pequeno polvo desamparado, precisando ir para seu verdadeiro lar. Informações são do portal The Dodo.

Ao explorar o oceano, Sigurdsson encontrou o pequeno polvo que estava refugiado em um copo de plástico transparente. Mesmo que o animal estivesse escondido, seria presa fácil para qualquer predador que estivesse por perto.

Ao perceber a situação de risco do animal, Sigurdsson e seus amigos iniciaram uma força tarefa para encontrar uma casinha no fundo do mar e alocar o polvo refugiado. Eles ofereceram conchas ao animalzinho.

Veja o vídeo:

A missão dos mergulhadores para salvar o polvo

Os mergulhadores correram contra o tempo em sua missão de “corretor de imóveis”, pois o suprimento de ar estava diminuindo conforme cavavam no fundo do mar. Contudo, o polvo realizou sua escolha e se alocou.

“Os polvos de coco são famosos por serem muito exigentes sobre quais conchas guardam”, escreveu Sigurdsson online. “Então tivemos que tentar com muitas conchas diferentes antes de encontrar uma aceitável.”

Apesar de o polvo ter sido salvo e encontrado um novo lar, a situação de poluição de seu habitat pode continuar prejudicando outros animais.

“Tendemos a nos concentrar na poluição plástica por causa da parte que flutua e é fácil de ver e compreender o quão ruim é”, contou Sigurdsson ao The Dodo. “Passo muito tempo mergulhando no fundo dos oceanos ao redor do mundo, e a quantidade de lixo no fundo também é esmagadora.”

Todos os anos, cerca de 4,8 a 12,7 toneladas métricas de plástico entram nos oceanos da Terra, colocando em perigo a vida de diversos animais.

Mesmo com o animal de tentáculos estando a salvo, além de conseguir um novo lar, diversas outras espécies enfrentam questões com a poluição que ameaçam sua existência.