Influenciadora se arrepende de preenchimento labial e publica resultado assustador do procedimento

A necessidade de ter a foto perfeita nas redes sociais tem levado cada vez mais a tomar medidas extremas para conseguir o rosto que desejam, e uma mulher sofreu as consequências ao injetar mais do que deveria nos lábios.

A influenciadora Sheyla Florez Perez (@sheylaflorespty) compartilhou na rede social uma surpresa indesejada que sofreu após injetar 1ml de preenchimento nos lábios, que os deixou deformados.

“Esta é a aparência no primeiro dia após a injeção de preenchimento labial”, descreve o áudio do vídeo em que a mulher é vista com os lábios completamente inchados e com lesões. No vídeo, ela também diz: “Eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo”.

“As contusões e o inchaço nas primeiras semanas SÃO DE VERDADE!”, escreveu a influenciadora na publicação que já tem mais de 1,3 milhão de visualizações, e dezenas de “curtidas” e comentários.

Sheyla confirmou que injetou 1ml de preenchimento para obter os lábios perfeitos e que foi aplicada a chamada “técnica de lábios russos”, segundo o jornal britânico The Sun.

“Fiquei totalmente apavorada nos primeiros dias. Minha pele é extremamente sensível e isso estava me deixando louca nos primeiros dias”, disse a popular influencer, que chegou a pensar em ir a um hospital de emergência para consertar seus lábios enormes.

“O processo de cicatrização é diferente para todos, apenas certifique-se de evitar anticoagulantes, cafeína e fumar 72 horas antes do procedimento”, alertou ela.

O vídeo rapidamente se tornou viral, com dezenas de usuários do TikTok comentando o que aconteceu. “Que assustador”, comentou um de seus seguidores, ao que Sheyla respondeu: “Os primeiros dias foram assustadores”.

“Ai!!!!”, comentou outro, embora a influenciadora assegurou que “parece pior do que realmente dói”.

Alguns de seus seguidores tentaram animá-la, dizendo que o inchaço é totalmente normal e diminuiria com o tempo, mas outros alegaram que o procedimento não foi feito corretamente. “O inchaço deve ser mínimo a inexistente”, disse um.

No entanto, em um vídeo enviado alguns dias depois, Sheyla parecia satisfeita, com os lábios já com uma aparência comum.