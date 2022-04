Filha já idosa roubou milhares de dólares do pai moribundo e gastou dinheiro em bares

Uma filha já idosa roubou milhares de dólares do pai moribundo e gastou todo dinheiro em bares (e também em compras), no Reino Unido.

Jeanette Lee, 74 anos, desviou o dinheiro das contas bancárias do pai enquanto ele vivia em uma casa de repouso com demência, como detalhado pelo site The Mirror.

Os promotores disseram que um total de quase R$ 400 mil foram roubados pela filha. A vítima desenvolveu demência em 2009 e, em 2015, Lee foi nomeado responsável.

O tribunal ouviu como Lee “se serviu” do dinheiro de seu pai entre 2015 e 2017.

No entanto, o juiz observou que as ações de Lee “não afetaram a qualidade de sua vida” porque sua renda permitiu que ele se sentisse confortável na casa de repouso”.

Lee se declarou culpado de uma acusação de fraude por abuso de posição. Ela foi condenada a 18 meses de prisão.

Sentenciando Lee, o juiz Shaun Smith QC disse: “É sempre triste ver qualquer pessoa no banco dos réus acusada de uma ofensa criminal, mas você está lá tendo atingido a idade de 74 anos e nunca teve problemas antes e isso é ainda mais triste”.

