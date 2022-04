Ex-morador de rua Givaldo Alves curte Carnaval no Rio e encontra Boninho, do BBB

EX-morador de rua Givaldo Alves curtiu o Carnaval no Sambódromo do Rio (Reprodução / TikTok)

O ex-morador de rua Givaldo Alves foi flagrado curtindo o Carnaval em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de janeiro, e não foi poupado pelos fãs, que fizeram questão de se aproximar e tirar uma foto com o “mendigão”.

Cercado por fãs, que gritavam em coro “mendigo”, Givaldo fez questão de cumprimentar cada um das pessoas que estavam no sambódromo.

No sambódromo, o ex-morador de rua de Planaltina teve a oportunidade apertar a mão do diretor responsável pela edição do Big Brother Brasil, o Boninho, e chegou a cravar em vídeo no Tik Tok a hashtag “BBB23 #mendigo.

Desde que saiu de Planaltina, após ficar famoso nas redes por ser flagrado por pelo personal trainer com sua mulher dentro de um carro, em Planaltina, no DG, a vida do ex-morador de rua mudou muito e agora ele é convidado para participar de eventos e ganha dinheiro com nas redes sociais.

Mas a fama também trouxe problemas para ele. Seus canais no Instagram tem sido alvo de haters e por isso a plataforma tirou todos eles do ar, inclusive a conta principal que já tinha quase 500 mil seguidores.

Givaldo Alves disse que já acionou seus advogados para entrar na Justiça contra o Instagram. O canal principal tinha sido reativado no sábado passado, mas voltou a sair do ar neste final de semana.

Seus advogados ameaçavam processar o Instagram e pedir R$ 300 mil a título de indenização, já que ele fatura cerca de R$ 30 mil por semana com os contatos feitos pela plataforma.

Mas o “mendilover”, como ele se autodenomina, não parece muito preocupado com as agruras que a celebridade lhe trouxer. Neste sábado ele postou no TikTok um vídeo no qual aparece com uma prancha de surfe caminhando para a praia.

No post, escreveu: “A palavra do dia é: BORA VIVER. A vida está aí, fulgaz, passageira e esperando pra ser vivida. Que a gente possa virar a página do passado e viver o presente, pois é no hoje que as coisas acontecem. O passado não volta e o futuro talvez nem venha. Vamos comigo? (Givaldo Alves)”