Vestido de noiva é duramente criticado e a reação da noiva impressiona

Uma noiva decidiu usar uma tática inusitada para fazer melhorias em seu vestido. Ao invés de procurar por comentários positivos sobre o modelo, ela decidiu publicar fotos do vestido na internet para receber comentários negativos e decidir como melhorar o design.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Randi, a noiva, decidiu que a melhor forma de ver as falhas em seu vestido seria pedindo a opinião de outros usuários da internet, desta forma ela conseguira saber a opinião real das pessoas e não a opinião “polida” para evitar ferir seus sentimentos.

Pensando nisso, ela decidiu publicar uma foto usando o vestido em um grupo do Facebook e em pouco tempo recebeu diversos comentários ofensivos sobre o modelo. Apesar das críticas, ela só gostou ainda mais do vestido.

Ela agora está mais certa do que nunca de que escolheu seu vestido ideal e decidiu compartilhar a experiência com seus seguidores no TikTok.

Ela publicou uma foto esperando ser criticada

Por meio de um vídeo publicado em seu TikTok, Randi conta como tomou a decisão de expor o vestido em seu Facebook. “Eu postei meu vestido em um grupo voltado para ‘situações embaraçosas’ de um casamento. A intenção era receber críticas que meus amigos e parentes não fazem para não me magoar”.

Seu plano não saiu como o esperado: “Eu fui absolutamente ridicularizada. Não guardo rancor de quem realmente falou algo negativo porque eu estava procurando exatamente por isso”.

Diante da atitude da noiva, diversas pessoas questionaram os motivos pelos quais ela postou a foto mesmo já tendo comprado o vestido, e afirmaram que os comentários negativos a fariam “se sentir insegura” ao colocar novamente a roupa.

“Não foi o que aconteceu, eu amei meu vestido ainda mais. Sei que é meu vestido ideal e não vou me arrepender da compra pelo que alguns estranhos disseram no Facebook”, afirma.

Leia também: Brincadeira de amiga quase faz com que noiva tenha o casamento cancelado

Ela continua sua colocação explicando que agora consegue entender o ponto de vista de outras pessoas sobre o modelo: “Entendo o que eles falaram, não tem muitas rendas e acabada dando uma ilusão de nudez, mas dá pra ver que eu não estou nua”.

Depois de compartilhar sua experiência no TikTok, os seguidores da noiva decidiram comentar suas opiniões sobre o modelo. “Eu pensei que iam te criticar mais, mas é um dos vestidos mais bonitos que já vi! Você tem muito bom gosto”, afirmou um seguidor.

“Para quem ficou confuso: o objetivo destes grupos é envergonhar os outros mesmo que seja um vestido bonito. É uma questão de diversão e ponto de vista”, esclareceu outro.

“Como alguém pode criticar isso? É incrível!”, finalizou um terceiro.