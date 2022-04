Relacionamento: 3 etapas de uma relação; veja em qual você se encontra

Dentro de uma relação amorosa, a visão de uma pessoa para com o seu parceiro pode mudar diversas vezes. Contudo, isso não significa que o amor se esfriou. O início de um relacionamento pode ser totalmente diferente de quando se está na metade e isso é completamente normal.

“Então devo aceitar que o amor esteja acabando?” Não, pois essas mudanças não significam que o amor não exista mais. Pelo contrário, é provável que a relação esteja ganhando forma, pois podem existir diversas etapas em um relacionamento.

As mudanças nem sempre são cômodas e possuem seus lados positivos e negativos. Entretanto, as fases ruins podem ser superadas com maturidade, respeito empenho e criatividade.

Inspirado no portal Nueva Mujer, confira três das diversas etapas em que todo relacionamento passa. Entenda em qual fase você se encontra.

1 – Paixão

Sendo a etapa inicial de um relacionamento, este é o momento em que os hormônios começam a se aflorar, fazendo com que você pense na pessoa quase o tempo inteiro, além de querer sempre estar com ela.

Está relacionada com o apego que vem em seguida, fazendo com que o casal se acostume com o compromisso, além de fortalecer o vínculo e gerar confiança, através de uma comunicação na qual os parceiros expõem seus sentimentos, emoções e desejos.

2 – Menos idealização

Este é o momento que você passa a enxergar seu parceiro(a) sem filtro. Todas as idealizações criadas em sua mente caem por terra e você passa a compreendê-lo(a) como a pessoa que realmente é.

Essa é a etapa mais importante de um relacionamento, pois irá definir se, mesmo com todas as características reais de ambos, continuarão juntos. Pode ser que o compromisso não vá para frente, caso não haja mais química entre os envolvidos.

Caso a relação continue, o amor ganha um amadurecimento maior. Aceitar o parceiro(a) como realmente é e compartilhar da lealdade é um ponto forte aos envolvidos. As crises nos relacionamentos podem ser vistas como testes a serem superados e fortalecer o amor.

3 – Rompimento

Esta fase de uma relação acontece nos últimos casos. O fim acontece quando não há mais um romantismo no relacionamento. É mais comum do que parece, pois diversos casais que iniciam um compromisso acabam rompendo posteriormente.

Esse momento é importante para refletir sobre as razões pelas quais o relacionamento terminou. Diversas podem ser as motivações, contudo o rompimento sempre será a última fase.