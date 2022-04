Modelo fitness diz que suas pernas ‘ultra definidas’ deixam os homens impotentes e situação arruinou sua vida sexual

Uma modelo luso-brasileira se tornou viral nas redes depois de revelar que suas pernas ‘ultra definidas’ estão atrapalhando sua vida sexual.

Anne Lima, de 34 anos, passou mais de uma década em uma rotina intensa de treinamento, como detalhado pelo site Daily Star.

Mas, as pernas enormes fizeram dela o centro de uma tempestade de elogios e piadas desagradáveis.

Ela afirma que geralmente não se importa com o que as pessoas pensam – exceto que agora suas pernas estão “arruinando” sua vida amorosa.

Enquanto ela diz que “ama” seu tamanho, também afirma que os homens têm vergonha de se despir na frente dela porque sentem que suas próprias pernas são insuficientes.

Além disso, a modelo afirma que até fez com que alguns momentos sofressem de disfunção erétil.

Anne comentou: “Eles dizem que amam minhas pernas e são grandes e bonitas”.

A jovem, representante do Rio de Janeiro no concurso Miss BumBum 2022, também recebe reações estranhas na rua.

A modelo diz que se os homens são intimidados por seus músculos “fortes”, sendo um problema deles.

No entanto, ainda de acordo com as informações, afirmou que não se importa com as piadas malvadas dirigidas a ela. Confira:

Texto com informações do site Daily Star