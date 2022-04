Mãe revida ataque de ‘haters’ contra sua filha pequena

Uma mãe decidiu não se calar depois que sua filha, de apenas 10 meses de idade, foi alvo de comentários extremamente cruéis nas redes sociais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Jackie costuma utilizar sua conta do TikTok para compartilhar com os seguidores alguns momentos que passa com sua família.

Recentemente, ela apresentou ao mundo sua filha de 10 meses, a pequena Stormi. No entanto, o que era para ser um momento divertido e repleto de alegrias rapidamente virou um pesadelo.

Jackie recebeu diversos comentários agressivos e cruéis a acusando de alimentar a filha de forma “excessiva e inadequada” por ela ter um tamanho maior que o esperado para um bebê de 10 meses.

Para esclarecer a situação, a mãe criou um novo vídeo respondendo aos comentários e esclarecendo que sua filha é uma criança saudável. Ela ainda afirmou estar cansada da atitude dos “haters” nas redes sociais e pensa em excluir completamente seus perfis.

Ela foi duramente criticada pelos seguidores

No vídeo, publicado pela mãe, ela dá uma breve explicação do motivo pelo qual está realizando esse tipo de postagem. “Mais uma vez estou aqui me explicando já que vocês são extremamente cruéis”.

“O pediatra de Stormi está satisfeito com o tamanho dela. Ela está saudável, o mais saudável possível para sua idade e, honestamente, não come muito. Ela tem uma estrutura física perfeita”.

“Eu a amamento três vezes ao dia, o que é o bastante para seu peso sendo que ela também faz três pequenas refeições ao longo do dia. E por pequenas eu falo: um iogurte de bebê no café da manhã, dois morangos e um ovo cozido no almoço e as vezes alguns cereais no meio tempo”, relata a mãe.

Apesar de sua resposta ainda tiveram usuários criticando a aparência da criança: “Há anos eu afirmo que não entendo como o Serviço Social não está atrás de mães que alimentam as crianças dessa forma! Isso é um abuso”, escreveu um usuário que rapidamente foi rebatido por outro.

“Se ela fosse muito pequena estariam dizendo que ela passa fome! Vamos normalizar o fato de que bebês ganham peso e crescem de formas diferentes?”.