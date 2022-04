Homem mandar matar filha de apenas 8 meses para não pagar pensão; vídeos mostram detenção

Um homem, que é policial ativo no Equador, é acusado de ser o principal mandante do crime que resultou no assassinato de sua filha de apenas 8 meses. O crime aconteceu na cidade de Ibarra.

Segundo detalha o portal Metro Ecuador, o sujeito teria solicitado o crime para que assim não precisasse mais pagar pensão alimentícia para criança.

Vejamos como tudo aconteceu

Na última quarta-feira (20), a mãe circulava com a filha pela via pública quando foram abordadas por dois sujeitos que estavam em uma moto. Nesta ocasião e após o conflito, a bebê recebeu um impacto na região do ombro que atravessou seu corpo. Já a mãe, teve múltiplas feridas pelo corpo.

A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas quando chegaram ao local o médico confirmou seu falecimento.

Perseguição incessante

Diante do ocorrido, a polícia realizou uma intensa busca por toda a zona, utilizando drones, inclusive, até que encontraram e detiveram duas pessoas, Pedro B. e Jorge L., quem supostamente seriam os responsáveis pelo ataque. Pouco tempo depois, oficiais prenderam Luis L., policial ativo, que estava fora de uma entidade bancária.

Compartilhado nas redes, vídeos mostram o momento da detenção. Confira abaixo. (Caso não consiga visualizá-los, basta que acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

Por fim, a Secretaria de Direitos Humanos do Equador se pronunciou e disse que oferecerá toda a assistência psicológica e legal necessária para a mãe. “O ataque que uma mãe e sua filha receberam em Ibarra não pode ficar impune. Rejeitamos a violência de onde vier e da Secretaria de Direitos Humanos estaremos acompanhando a sobrevivente da violência no processo jurídico e psicológico”, reforçaram.

