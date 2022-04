Funcionários expulsam casal que utilizava mausoléu de cemitério como dormitório; veja vídeo

Um fato inusitado foi registrado recentemente em um cemitério da cidade de Ypané, no Paraguai, depois que funcionários flagraram um casal dormindo em um dos mausoléus. Não é a primeira vez que locais do tipo são utilizados para iniciativas de diferentes finalidades, que não a original.

Ao analisar o vídeo divulgado no YouTube é possível acompanhar o momento em que um dos funcionários se aproxima e com uma faca bate na grade para que os dois homens despertem. E, embora inicialmente não tenham reagido, logo se levantam quando percebem que há um número grande de pessoas observando-os.

“Levantem-se. Rápido, saiam daqui. Como vocês vieram mais uma vez como se nada tivesse acontecido?”, perguntou o colaborador.

Em entrevista, Horacio Ortiz, que é prefeito da cidade, ressaltou que “os sujeitos dormiam no nicho e os caixões estavam ‘no columbário dos fundos’”.

Diante da situação, eles chegaram a ser detidos, mas liberados poucas horas depois sem que as autoridades os acusassem.

Assim sendo, confira a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

(Com informações portal Publimetro Chile).

