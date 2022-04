Criança ‘se coloca’ de castigo e levanta um alerta para os pais

A atitude de uma menina está dando o que falar na internet e levantou um alerta para seus pais. A criança, que tem 4 anos, decidiu “se colocar de castigo” sempre que se sente “sobrecarregada” ou irritada.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem começou a ser questionado sobre a quantidade de vezes que coloca a filha de castigo uma vez que a menina começou a adquirir o hábito de se castigar.

Por meio de uma postagem feita no Reddit, o pai da criança contou sua situação e pediu a opinião de outros usuários da plataforma. Ele explica que a filha passou a entender quando precisa ser castigada sem que ele precise dizer isso a ela.

No entanto, a menina passou a utilizar a técnica para outras situações. Em seu relato, o pai conta que a filha de quatro anos passou a pedir a ele para ficar de castigo quando se sente “sobrecarregada” ou perto de ter uma “explosão de raiva”, tomando essa atitude antes mesmo que ele possa intervir na situação.

Geralmente, esses momentos acontecem após ela fazer alguma birra e “sentir que precisa esfriar a cabeça” por alguns minutos.

A atitude da menina espantou amigos e familiares

Em uma dessas ocasiões, alguns amigos do homem estavam presentes e o alertaram sobre a frequência com a qual vem colocando a filha de castigo, afirmando que ela está “se acostumando” com a situação.

“Minha filha tem 4 anos e, como toda criança nessa idade, faz algumas birras. Quando isso acontece eu a coloco de castigo dependendo da gravidade da situação”, explica o pai.

“Após algum tempo ela percebeu por conta própria que, se estiver muito irritada, ela pode pedir para ter um tempo sozinha antes de nós, como pais, intervirmos na situação. Recentemente alguns amigos presenciaram o momento em que ela teve um acesso de raiva e em seguida me pediu para ‘ter um tempo’, voltando a brincar normalmente depois de alguns minutos sozinha”.

Segundo ele, a atitude da menina provocou uma reação nos amigos que o acusaram de “ser um idiota” por deixar a menina se acostumar com os castigos, mas ele acredita que na verdade a está ensinando a “ter um tempo de relaxamento” ao invés de se castigar.

“Posso passar a chamar isso de um tempo de relaxamento uma vez que não é uma punição?”, questiona o pai.

Para os usuários do Reddit, a atitude do homem é completamente correta e está ensinando a menina a controlar suas emoções por conta própria. “Ela está aprendendo a regular suas próprias emoções”, afirmou uma pessoa.

“Parece que ela está com melhor controle emocional do que muitos adultos. É bom saber que ela precisa de um tempo para se acalmar mesmo com tão pouca idade”, comentou outra.

“Ela não está ‘se acostumando’ com um castigo, mas sim aprendendo a se retirar de uma situação estressante para se acalmar. Se mais gente soubesse fazer isso, o mundo seria bem melhor”, finalizou um terceiro comentarista.