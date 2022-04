Vídeo capta momento em que tubarão branco deixa família em pânico ao atacar pequena embarcação; assista

Imagens arrepiantes capturaram o terrível encontro próximo de uma família com um grande tubarão branco recentemente.

A família australiana ficou em pânico depois que o tubarão circulou em torno do barco por mais de uma hora antes de iniciar um ataque, como detalhado pelo site The Mirror.

David Tuckfield, juntamente com sua esposa Tanya e o filho de 14 anos, Shelby, estavam pescando em barco de sete metros, na costa de Mandurah, na Austrália.

Depois de circular em torno da embarcação, deixando a família aterrorizada, ele repetidamente atacou o barco e tentou ‘tirar pedaços’ do motor.

Vídeo capta momento em que ataque de tubarão branco deixa família em pânico ao arrancar pedaços do barco

Segundo o site 9News da Austrália, Tuckfield disse que o tubarão tinha entre três e quatro metros de comprimento e atacou o barco várias vezes.

Tuckfield disse que muitas vezes sai para pescar, mas nunca viu um tubarão chegar tão perto de seu barco, ou mesmo um desse tamanho.

Ainda de acordo com as informações, depois que finalmente o animal foi embora, eles puderam voltar para casa. Confira o registro impressionante:

Texto com informações do site The Mirror