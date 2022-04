Homem pensou que atacava sua esposa com tesouras e foge ao descobrir quem realmente era Foto ilustrativa - Pexels

A justiça de La Coruña, na Espanha, condenou um homem a cinco anos e meio de prisão depois que o sujeito protagonizou um ataque contra quem pensou ser sua esposa, mas na verdade acabou ferindo outra pessoa.

Segundo detalha o portal colombiano Publimetro, o fato aconteceu em janeiro de 2021 — com a condenação publicada recentemente — quando a esposa resolveu dormir na casa da irmã para que ambas pudessem cuidar da avó que estava no local.

No entanto, como forma de precaução contra o esposo, e para evitar que ele pudesse “atentar à sua vida ou sequestrar a filha”, a mulher decide dormir em outro local.

O ataque protagonizado pelo homem

No dia em que tudo ocorreu, o sujeito foi até a casa da cunhada e a atacou com tesouras pensando que fosse sua esposa. E, depois de um breve embate, ela conseguiu retirar os objetos da mão do agressor, que a partir deste momento percebeu de quem se tratava.

Ao constatar tal informação [de que havia atacado a cunhada], ele abandonou o local.

Agora, com a pena citada no início desta matéria, o sujeito, cuja identidade não foi revelada, foi condenado por lesões com meios perigosos e deslealdade agravante, bem como outro crime por abuso habitual. Além disso, a justiça determinou uma medida protetiva em que ele não poderá se aproximar durante 10 anos da ex-mulher e 8 anos 8 meses da cunhada.

Junto às penas descritas anteriormente, o homem terá ainda que pagar como forma de indenização a quantia de 7 mil euros, o equivalente a R$ 35.236,49 (câmbio de 21-04-22, às 7h20, horário de Brasília) para sua ex-esposa, e 6.350 (R$ 31.964,53) à ex-cunhada.

(Com informações compartilhadas pelo portal Publimetro Colombia).