Doce polêmico acaba virando uma tatuagem inusitada

Tatuagens são comumente realizadas como forma de homenagear algo ou alguém que tem grande importância na vida da pessoa que resolve eternizar o desenho em sua pele.

Geralmente um retrato ou frase são as pedidas mais comuns quando se trata deste tipo de tatuagem, mas recentemente uma pessoa foi além e decidiu homenagear seu chocolate preferido.

Conforme publicado pelo portal Mulher, o tatuador Éghon Tacconi, que é especializado em tatuagens no estilo minimalista e em pequenos retratos, compartilhou com seus seguidores uma tatuagem inusitada de uma pessoa que decidiu eternizar na pele seu amor por um chocolate.

O desenho chamou atenção pela sua beleza e por retratar perfeitamente um dos bombons menos queridos dos amantes de caixas de chocolate: o bombom Caribe.

O bombom polêmico foi homenageado

Conhecido por ser um dos doces menos desejados da caixa de bombons, o Caribe é um chocolate recheado com doce de banana. Na tatuagem realista, o desenho reproduziu de forma impecável os traços em tons de amarelo da embalagem, com o sombreado e as cores garantindo a sensação de que o cliente está com o doce sobre sua pele.

Apenas algum tempo depois da publicação, feita no perfil do Instagram do artista, a tatuagem começou a gerar diversas interações e comentários. E novamente os usuários ficaram divididos entre o amor, e o desprezo, pelo chocolate.

“Caribe. Diz aí qual você prefere da caixa?”, questionou o artista que rapidamente recebeu respostas: “É o meu predileto! Amo os renegados!”, escreveu uma seguidora que logo recebeu uma resposta de outra: “O pior do mundo”.

Felizmente, para o artista e para a pessoa que recebeu a tatuagem, a arte ficou fidedigna a realidade. No entanto, outra mulher não teve a mesma sorte ao registar em sua pele o amor por uma música.

Ao citar a frase de um dos grandes sucessos do grupo ABBA, a mulher se confundiu com a letra e acabou tendo um trecho da música tatuado de forma errada em seu corpo. Confira o resultado.