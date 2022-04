A verdade sobre vídeos que mostram sucuris se enrolando na perna das pessoas; efeito ‘Pantanal’

Vídeos que mostram a sucuri, a maior cobra do Brasil conhecida mundialmente também como anaconda, sempre aparecem na Interne e logo se tornam virais. Não é difícil que o momento seja gravado e a cobra leve a culpa de que tentou arrastar alguém para dentro de um rio.

Este ano a página Sou Pescador Nato, divulgou as imagens recebidas por Whatsapp de um homem que disse que enfrentou uma sucuri que se enrolou em sua perna.

O vídeo também circulou em outras páginas das redes sociais e as imagens causaram a desconfiança de usuários que não acharam que a cobra tinha força suficiente para arrastar alguém e que nem mesmo tinha se enrolado na perna do pescador.

Recentemente, o Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, analisou mais vídeos que mostram as pessoas com cobras enroladas em suas pernas.

O remake da novela “Pantanal” mostrou como profissionais trabalharam junto ao ator Erom Cordeiro, que interpretou Lúcio na trama, para gravar a cena em que uma sucuri se enrola na sua perna.

O biólogo defende que pessoas flagradas com cobras enroladas em suas pernas usam o mesmo truque para viralizar vídeos na Interne e enganar os mais desavisados.

“Não existe essa parada de uma sucuri pegar a sua perna e puxar você para dentro da água. Elas não trabalham desta maneira. Não é assim que elas fazem predação”, explica no vídeo.

Ao falar sobre o comportamento desta espécie, ele explica que geralmente, estas cobras evitam contato com humanos e, quando se sentem ameaçadas, podem apenas reagir com uma mordida à pessoa.

Isso foi o que aconteceu com Manoel Medeiros, que se deparou com a maior cobra do Brasil quando tentava salvar sua criação de patos e galinhas após a cheia dos rios Tocantins e Itacaiúnas em Marabá, no Pará, que inundaram seu quintal.

O idoso acabou pisando em uma sucuri submersa na água e levou um bote. Os vizinhos o ajudaram a se desvencilhar matando o animal.

Na época, o biólogo Enrique também comentou a gravação em seu canal do YouTube: “”Aquela cobra foi morta desnecessariamente. Com a quantidade de pessoas que tinham ali, era suficiente para abrir a boa da serpente e tirá-la do senhor”, explicou.

