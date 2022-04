Mulher expõe marido para os sogros após ele falar sobre seus seios em jantar de família

Nesta segunda-feira (18), uma mulher desabafou no Reddit sobre comentário feito por seu marido Jared em jantar de família. De acordo com ela, eles costumam visitar os pais do homem semanalmente.

“Eles não sabem que [o marido] está desempregado porque ele pensou que o veriam como um fracasso, especialmente sua mãe, então ele me pediu para manter isso em segredo”, revelou a moça.

Em um jantar específico, o segredo sobre o desemprego de Jared foi revelado.

“Ontem à noite estávamos sentados jantando à mesa. Seu primo estava falando sobre sua noiva ir para o Brasil fazer uma cirurgia nos seios. Jared perguntou se ele estava falando sério e então ‘lisonjeou’ os peitos dela, dizendo que eles são perfeitos e que ele não entendia por que ela faria uma plástica nos seios”, introduziu ela.

O jantar

Segundo o relato, Jared olhou para sua mulher e em seguida para seus seios enquanto ela comia. De acordo com a mulher, seus peitos não são robustos e ela se sente insegura, mas nunca falou sobre isso.

Jared disse a sua esposa: “Ei, por que você não fica um trabalho de peito, você é quem mais precisa.”

Como está escrito no desabafo, a mãe de seu marido se engasgou após ouvir comentário e repreendeu o filho no mesmo instante. Irritada com o comentário, a mulher respondeu: “Vou arrumar um seio assim que você conseguir um emprego de verdade, já que você está desempregado há 6 meses!”

Jared olhou sua esposa incrédulo e sua mãe o questionou sobre estar desempregado. Após ter negado diversas vezes, o homem acabou revelando a verdade aos pais. Após vexame no jantar, o marido foi para o carro e esperou que a mulher chegasse.

“Ele começou a gritar comigo repetidamente ‘Você não poderia ter segurado sua língua?’, e me acusou de virar sua família contra ele e tê-los jugado e depois evitá-lo agora que ele não pode nem pisar na casa deles vergonha e culpa”, contou a mulher.

“Argumentei que o comentário dele sobre meu peito era um insulto, mas ele disse que estava me dando um conselho e que não há nada de errado em ele querer que eu fique bonita”, escreveu.

Segundo ela, Jared disse que sua fala era um incentivo e o que ela fez foi totalmente o oposto, sendo que tinha a intenção de machucá-lo. O marido a deixou em casa e foi sair com os amigos, evitando sua esposa e pedindo um espaço após o ocorrido.