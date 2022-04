Mulher esconde gravidez para poupar a irmã que tenta engravidar há 10 anos

Uma mulher tomou a difícil decisão de esconder sua gravidez da família para evitar colocar a irmã em uma posição delicada. Segundo ela, a irmã está tentando gerar um filho há 10 anos.

Após manter a gestação em segredo, ela decidiu contar a novidade para sua família somente após dar à luz, informa o The Mirror.

Em uma publicação realizada no Reddit, a mulher conta que notou que sua irmã Jenny, de 36 anos, tentava ter um bebê antes de ver seu relacionamento acabar. Após 10 anos de tentativas ela foi informada de que suas chances de ter um filho eram extremamente pequenas.

Conforme o relato da mulher, após receber a notícia Jenny foi mudando gradativamente e se afastando das pessoas próximas que começaram a ter os próprios filhos. A situação se agravou depois que ela soube que sua prima ficou grávida de gêmeos, passando do campo do ressentimento para formas de agressão.

Em determinada ocasião, foi necessário cortar qualquer contato entre Jenny e sua prima grávida e ela deixou de frequentar locais onde sabia que poderia encontrá-la.

Ela decidiu esconder a gravidez

Na postagem a mulher, de 27 anos, conta que descobriu que estava grávida no ano passado e viu seu marido ficar extremamente feliz com o anúncio. No entanto, ela só conseguiu pensar sobre como a irmã iria reagir.

“Um dia, enquanto visitava meus pais, eu tentei falar no assunto com minha mãe e assim que ouviu Jenny explodiu e disse que seria uma das piores coisas que eu poderia fazer com ela como irmã. Ela desabou no choro e eu me desculpei”, conta.

“Minha mãe ficou ao lado dela e me enviou uma mensagem dizendo que eu estava errada em falar nesse assunto. Isso me fez tomar a decisão de manter a gravidez em segredo. Foi o que fiz por 9 meses”.

Após o nascimento de sua filha, ela decidiu enviar uma mensagem aos pais para contar a ele que são avós, no inicio eles acharam que era uma brincadeira, mas ela então realizou uma chamada de vídeo para apresentar a filha.

Leia também: Após revelar adoção ela está sendo bombardeada de perguntas sobre o assunto

“Eles ficaram revoltados porque os pais do meu marido sabiam de tudo. Eu perdi a cabeça e disse que fiz isso por eles me ‘roubarem’ a oportunidade de aproveitar a gravidez com eles por conta da forma como Jenny reagiu somente a menção do assunto. Estou me sentindo culpada porque sei que eles estão tentando ajudar minha irmã”.

Para os usuários do Reddit, ela não tem motivos para se sentir dessa forma. “Sua irmã precisa de terapia e seus pais a estão ‘alimentando como uma viciada’. A infertilidade é algo dolorido, mas não deve ditar a vida de uma pessoa”.

“Eu consigo imaginar a dor que você e sua irmã estão sentindo, mas ao mesmo tempo seus pais precisam buscar ajuda para ela rápido. Não é uma situação saudável e isso também tirou a oportunidade dos seus pais viverem esse momento com você”, afirmou outro usuário.