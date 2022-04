Mulher denuncia vizinho por ‘ fazer churrasco todos os dias’

Quando falamos em denúncias, você possivelmente deve imaginar algo sério a envolvendo, certo? No entanto, um caso em Córdoba, na Argentina, repercutiu depois que uma mulher buscou a polícia para relatar algo inusitado.

Segundo informações do portal Publimetro, a mulher, cuja identidade não foi revelada, teria buscado os oficiais para dizer que o vizinho da casa ao lado fazia churrasco todos os dias e isso a incomodava.

Antes de buscar auxílio policial, ela chegou a bater na porta de seu vizinho, mas não teve seu pedido para que diminuísse o intervalo dos assados atendido.

Confira também esta notícia: Mulher expõe marido para os sogros após ele falar sobre seus seios em jantar de família

Vale esclarecer que a mulher não buscou os oficiais pelo barulho ou até mesmo a fumaça feita pela churrasqueira, mas sim pelo fato de o vizinho poder assar carne diariamente.

Alicia Peressutti, que é chefe da Ouvidoria da cidade, classificou a denúncia como “inacreditável”, uma vez que a mulher argumentou que “com os preços atuais da carne, não podemos fazer churrasco todos os dias”.

Por fim, como não há uma solução direta para o caso, Alicia trouxe duas alternativas: “Que os vizinhos denunciados limitem o número de vezes que fazem churrascos, ou que convidem a família afetada”.

E você, também ficaria incomodado com seu vizinho fazendo churrasco todos os dias?

Inspirada no universo Harry Potter, empresa lança escudo de invisibilidade; e funciona!

Inspirada no universo Harry Potter, empresa lança escudo de invisibilidade; e funciona! Reprodução

Para quem achava que a capa de invisibilidade era coisa somente dos filmes de Harry Potter, já pode começar a se preparar, pois a empresa Invisibility Shield Co., do Reino Unido, anunciou o lançamento de um escudo que tem a mesma proposta e é inspirado no universo do famoso bruxo.

De acordo com detalhes compartilhados pelo FayerWayer, a empresa, que é nova no país, passou os dois últimos anos trabalhando no projeto que promete fazer com que pessoas passem despercebidas nos mais diferentes locais ao utilizar o recurso.

Aos que estão curiosos sobre como funcionam os escudos, trata-se de uma “matriz de lentes de engenharia de precisão”, que fazem com que a luz da pessoa que está sentada atrás do objeto seja desviada.

Leia o restante da notícia clicando aqui!