Ladrão espanca idosa para roubar carro e morre em acidente:“carma?”

Shirlene Hernandez, de 72 anos, parou no posto de gasolina na cidade de San Antonio, no estado do Texas, para tomar sua bebida, como fazia todos os dias. Mas naquele dia, um assaltante a viu descer do carro e aproveitou sua distração para roubar seu carro. Antes, agrediu-a com diversos socos no rosto para pegar as chaves do automóvel, deixando-a bastante ferida.

Testemunhas que passavam pelo local viram o assaltante agredindo a idosa e ainda tentaram segurá-lo, mas ele entrou no carro rapidamente e fugiu do local.

Esse seria mais um caso de assalto e agressão que ocorre todos os dias em todas a cidades do mundo, se a mão do destino não tivesse pregado uma peça no assaltante, que se envolveu em um acidente de trânsito e morreu na batida. O carro roubado foi encontrado em uma rodovia interestadual completamente destruído, com o bandido já morto.

Shirlene, que teve sérias lesões no rosto e ainda se recupera, ficou triste por ter perdido o carro, porque o usava para ir trabalhar todos os dias. Ela lamentou a morte do assaltante. “Muitas pessoas diriam que o que vai, volta, carma. Eu não pensei isso. A única coisa que eu fiquei muito triste, porque ele tinha morrido. Agora, é verdade, ele me machucou, mas o Senhor achou por bem tirá-lo de sua miséria”, disse.

O sonho de Shirlene, agora, é conseguiu outro carro para poder continuar tocando sua vida. “Eu só não quero parar de trabalhar, então eu tenho que conseguir outro carro de alguma forma. E isso exige dinheiro e outras coisas, então tenho que descobrir o que fazer.”

Emocionados com o que aconteceu com a idosa, a neta e seus vizinhos resolveram criar uma vaquinha virtual para dar outro carro para ele. A meta inicial era de US$ 5 mil, mas até ontem já tinha arrecadado mais de US$ 27 mil.