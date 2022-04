Esposa dá ‘autorização’ em áudio para que soldado russo estupre mulheres ucranianas

Um áudio lamentável viralizou nas redes e gerou revolta depois que Olga Bykovskaya, que é esposa do soldado russo Roman Bykoysky, dá “autorização” para que o homem abuse sexualmente de mulheres ucranianas, mas com uma condição específica: que não conte para ela e que utilize preservativo.

Atenção: a partir deste ponto, este texto pode conter detalhes sobre casos de violência sexual, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Com o registro compartilhado no Twitter, é possível escutar uma conversa de Olga com o esposo em que ela diz: “Sim, faz isso aí. Mulheres ucranianas. Estupre-as”. Logo após esta fala, Roman questiona: “Certo, então devo estuprá-las e não te dizer nada?”.

Em outro ponto da conversa, ambos riem e Bykovskaya confirma que “sim, eu te autorizo. Só usa proteção”.

Confira a seguir o áudio polêmico divulgado. (Se não conseguir escutá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок



Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні ⬇️ pic.twitter.com/2C0vF0Msb8 — СБ України (@ServiceSsu) April 12, 2022

Como reforçado pelo portal Publimetro, o áudio é do último dia 12 de abril de 2022, data em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou as tropas russas de violência sexual contra mulheres e crianças.

Em seu discurso em que afirma ter provas contra o exército russo, o presidente ucraniano comentou: “Nem todos os estupradores em série atingem a crueldade dos soldados russos”, disse.

Bomba explode perto de mulher ucraniana

Uma câmera de segurança da cidade de Kharkiv, na Ucrânia, registrou o momento em que uma bomba explode e por pouco não deixa uma mulher gravemente ferida. O fato aconteceu no último domingo (17).

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que a mulher caminha tranquilamente por uma das ruas da cidade, quando é surpreendida pela forte explosão.

Por sorte, como se pode notar na gravação, ela consegue deixar o local, aparentemente sem nenhum ferimento grave.

Confira o restante da notícia clicando aqui!