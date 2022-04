TikToker descobre gravidez após “depilação brasileira”

A maternidade pode chegar de forma planejada ou como uma surpresa para as mães, mas uma história inusitada chamou a atenção dos usuários do TikTok. Um vídeo, que rapidamente viralizou na plataforma, mostrou o relato de uma mulher que descobriu estar grávida durante uma sessão de depilação. É isso mesmo! Continue lendo.

“Esta é a história de como descobri que estava grávida durante minha primeira depilação brasileira”, exclama Laura (@crimpytoses, no TikTok) sorrindo para a câmera em um vídeo que tem mais de 33 mil visualizações na rede social.

Laura começa seu relato dizendo que era muito jovem na época e tinha pouca experiência com o procedimento estético. “Eu tinha 17 anos, era super estranha e estava usando uma saia curta, então perguntei ‘posso deixar minha saia, levantá-la e tirar minha calcinha?’”, explicou a jovem no vídeo compartilhado pelo The New York Post.

Não demorou muito para que a experiência se tornasse difícil para Laura. “Eles estão me depilando e eu senti uma dor muito forte”, disse a mulher no vídeo, que garante que na época “já tinha depilado outras partes” para que ela pudesse suportar a dor normal do procedimento, mas desta vez algo era diferente.

“A mulher que estava me depilando me disse que a cera não estava quente e colocou no braço dela para provar. E aí ele me disse ‘você não está grávida, né?’”, comentou Laura.

A TikToker disse que, a princípio, se divertiu com a pergunta: “claro que não”, ela disse à sua depiladora, mas depois de pensar um pouco, percebeu que poderia estar certa. Ela pensou: “Hum, quando foi minha última menstruação?”.

Pouco depois, após fazer um exame, um médico confirmou que Laura estava grávida, “mas a primeira pessoa que suspeitou de algo foi a mulher da depilação”, comentou Laura no final do vídeo.

Os seguidores do TikToker mostraram surpresa com o relato da mulher e alguns chegaram até a compartilhar suas próprias experiências sobre as estranhas maneiras pelas quais descobriram que estavam grávidas.