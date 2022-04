Sexo de bebê é revelado em jogo do Super Mario e viraliza na internet

Os tipos de chá revelação de bebês têm tomado proporções mais inusitadas e um tanto criativas, ultimamente. Apesar de o padrão básico ainda existir, como: estourar balões com cores rosa e azul, jogar confetes, cortar bolos, entre outros modos, algumas formas de revelar o sexo da criança ganhou inovação em certas famílias.

Na tarde desta segunda-feira (18), um rapaz chamado Igor Barato publicou um vídeo que viralizou nas redes sociais. Com a família reunida em uma sala, o famoso jogo da Nintendo, Super Mario, era transmitido na tela. Contudo, não era uma fase comum pela qual o personagem transitava.

O jogo havia sido programado para revelar o sexo do bebê, conforme o bonequinho do Mario passeava pela fase. Fugindo de vilões, coletando moedas e entrando nos encanamentos, o personagem Mario abria passagem cada vez mais para revelar o sexo da criança.

Veja o vídeo:

"Vamos fazer um chá revelação e cortar o bolo para revelar o sexo da criança"



Eu: pic.twitter.com/X8GicSX08h — Igor Barato (@igorbarato) April 18, 2022

Com resultado, o vídeo animado revelou que a criança é uma menina. A revelação arrancou gritos de animação da família, acompanhado de palmas. No Twitter, o vídeo já conta com mais de 1,6 milhões de visualizações.

De acordo com o rapaz, o vídeo foi inspirado em um registro compartilhado pelo podcaster Samir Duarte em dezembro de 2021.

Inovação nos chás revelação

Em março deste ano, outro vídeo de um chá revelação viralizou nas redes sociais. O dançarino Mateus Batista, de 21 anos, resolveu fazer uma coreografia para revelar o sexo da criança de sua amiga. “No dia que anunciaram que iriam fazer o baby chá, eu pensei em fazer a dança. Não sabia de qual maneira, mas a ideia veio de cara”, disse ele.

O dançarino revelou que a coreografia pensada para o chá não foi como ocorreu no vídeo. O intuito seria usar uma calça rasgada que mostraria a cor rosa da cueca, revelando ser uma menina. No vídeo postado na internet, Mateus tirou toda a calça, ficando somente com a peça íntima. “O mais engraçado é que a coreografia pensada não é essa do vídeo”, contou.

Como as revelações do sexo de crianças tem ganhado proporções inovadoras, registros criativos como estes podem se tornar mais comuns daqui em diante.