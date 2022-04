Sem insumos para injeção letal, condenado à morte tem que escolher entre fuzilamento e cadeira elétrica nos EUA

Richard Morre aguarda execução da pena no corredor da morte na Carolina do Sul

Condenado à pena de morte pelo assassinato de um funcionário de supermercado em 1999, durante um assalto, coube ao afro-americano Richard Morre, de 57 anos, escolher como será executada sua pena: por um pelotão de fuzilamento ou pela cadeira elétrica.

Isso porque os fabricantes se recusam a fornecer medicamento para execução pela injeção letal, método considerado indolor e mais comum em casos de pena de morte.

Os advogados de defesa, porém, criticaram as opções dadas a seu cliente, chamando-as de “bárbaras” e “antiquadas, e alegando que elas violam a o artigo Constituição que trava de punições cruéis e incomuns.

“A cadeira elétrica e o pelotão de fuzilamento são métodos de execução antiquados e bárbaros que foram deixados para trás por praticamente todas as jurisdições americanas”, disse Lindsey Vann, advogada de Moore. A defesa pediu que a Justiça adie a execução até que outro tribunal avalie se as opções oferecidas ao seu cliente são consideradas “cruéis” ou “incomuns”.

Das 43 execuções na Carolina do Sul desde 1985, sete foram feitas por cadeira elétrica. O fuzilamento só foi usado nos Estados Unidos três vezes, no Estado de Utah, oeste americano.

Diante das opções apresentadas, Moore preferiu morrer por com um tiro e enfrentar uma descarga de alta tensão e a pena deve ser executada por três voluntários, serão armados com rifles do Departamento Penitenciário da Carolina do Sul

O condenado disse por escrito que não admitiu que qualquer um dos dois métodos fossem constitucionais, e só escolheu o pelotão de fuzilamento porque foi obrigado a fazer uma escolha.

O condenado aguarda a aplicação de sua pena no corredor da morte há mais de duas décadas. A data de sua execução foi marcada para o dia 29 de abril.