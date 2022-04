Mulher grávida se incomoda por marido colocar as mãos em sua barriga e ele diz que decisão não é dela: “Pretendo me relacionar com meu filho, não com você”. (Reprodução/Pixabay - Niky_filipova)

Em um servidor no Reddit, uma mulher de 26 anos desabafou neste domingo (17) após inconveniente que passou com o marido. Grávida de cinco meses, a moça revelou estar ansiosa para receber a criança, assim como o esposo. Contudo, com o crescimento da barriga passou a surgir um problema.

“Uma vez que minha barriga começou a aparecer, meu marido passou a colocar as mãos nela constantemente. o problema é que eu tenho um transtorno de ansiedade e não gosto de ser tocada, principalmente quando é repentino”, revelou a mulher.

De acordo com ela, seu marido sabe que ela se incomoda com o toque na barriga. Contudo, ele sempre coloca suas mãos e se recusa a tirá-las quando ela pede.

“Ele faz isso o tempo todo. Às vezes quando estou dormindo e quando estamos com a família, ele coloca a mão na minha barriga e até levanta minha blusa. Toda vez que eu digo a ele para parar porque é desconfortável, ele me diz que este é seu filho também e ele precisa de seu tempo de ligação”, escreveu.

Mulher se irrita com o marido

Segundo o relato no Reddit, o sábado à noite (16) foi a gota d’água para ela. O casal estava na varanda em reunião com amigos. O marido puxou a mulher por trás e colocou os dois braços em volta de sua barriga, causando até mesmo estranhamento nos que estavam em volta.

“Eu sussurrei para ele tirar as mãos da minha barriga, mas ele disse: ‘Não se importe conosco (ou seja, ele e o bebê), estamos aqui apenas nos unindo’”, contou.

A mulher revelou que se irritou e se afastou rapidamente de seu marido, enquanto pedia para ele parar. O homem a olhou confuso, se virou e entrou para dentro de casa. Ele teria evitado contato com qualquer pessoa que estava presente.

Quando o casal ficou a sós, o marido explodiu e disse que a mulher não deveria ter falado com ele daquele jeito por ele ter colocado as mãos em sua barriga.

“Contei já ter expressado o quão desconfortável eu estava, ele me falou que era meu marido e que pretendia se relacionar com o filho dele e não comigo, então me disse para me superar e parar de agir como uma garotinha sensível”, escreveu a mulher.

A autora do desabafo revelou ter ficado brava com seu marido, pois já o avia advertido sobre não colocar as mãos em sua barriga com frequência, por ser incômodo. Para o marido, ela não tinha o direito de tomar aquela decisão, sendo que estava “agindo de forma egoísta” por não o deixar se relacionar com o filho na barriga.

“Ele então foi desabafar com sua mãe e quando eu apontei o quão errado era fazer isso, ele me disse que eu não tenho problema em ficar com minha mãe toda vez que brigamos, então o que é bom para o ganso é bom para o coletor. Fiquei sem palavras e sem resposta. Ele me falou que eu devo um pedido de desculpas por atacá-lo na frente dos meus amigos assim”, finalizou a mulher.

Resposta do público

Na seção de comentários do Reddit, houve uma chuva de mensagens criticando a atitude do marido em relação à barriga da mulher. De acordo com um internauta, o homem está agindo como se a mulher fosse um objeto e não tivesse o direito da vontade própria.

Outro comentário ilustrou uma situação contrária à que a mulher contou, sugerindo que ocorresse o mesmo com o homem para que ele entendesse a situação:

“Ela deveria dar um ‘tapinha’ no pênis dele e falar com ele sempre que estiverem em público. Quando ele fica envergonhado e perguntar ‘o que diabos ela está fazendo’, ela deveria dizer: ‘Criando laços com meu filho ainda não nascido, é claro - aqueles pequenos nadadores!’ Quando ele resistir, ela deve puxá-lo com força com um aperto de ferro e responder: “MAS É MEU DIREITO QUE NÃO É SUA VONTADE”. Melhor ainda, ela deveria fazer isso na frente de sua mãe”, escreveu um dos redditors.