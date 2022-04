Ladrão sofre queda ao tentar roubar vendedor de churrasquinho; “Nem para assaltar serve”

Compartilhado no Instagram, o vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que um ladrão tenta roubar um vendedor de churrasquinho, mas acaba sofrendo uma queda. O fato aconteceu em Barranquilla, na Colômbia.

Ao analisar as imagens, pode-se conferir o momento em que os criminosos se aproximam em motos e um deles salta acreditando que poderia alcançar a vítima, que estava concentrada utilizando seu celular.

No entanto, diferente do seu objetivo, o assaltante acaba sofrendo uma queda. Ele ainda tenta se levantar para perseguir o vendedor, mas este acaba fugindo.

Por fim, sem atingir a meta, os assaltantes deixam o local com as suas motos. Veja a seguir o vídeo publicado no Instagram, que foi compartilhado com a legenda “Quando nem para assaltar serve”. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Funcionário processa trabalho por celebrar seu aniversário sem sua autorização

Kevin Berling, que agora é ex-funcionário da Gravity Diagnostics, processou seu antigo emprego por celebrarem seu aniversário sem a sua autorização, o que supostamente desencadeou uma série de problemas.

Segundo informações, tudo aconteceu no começo de agosto de 2019, em Kentucky, nos Estados Unidos, quando Kevin pediu para sua gerente para que não celebrassem seu aniversário, uma vez que ele sofre com ansiedade e ser o ponto de atenção poderia desenvolver um quadro de estresse.

No entanto, mesmo com o alerta, “a pessoa responsável pela festa de aniversário com quem ele falou se esqueceu de seu pedido. Ela não fez isso por maldade, mas porque esqueceu”, explicou Tony Bucher, advogado de Berling.

Celebração gerou ataque de pânico no ex-funcionário

Devido à surpresa, isso desencadeou uma crise de pânico no ex-colaborador, que precisou se esconder em seu veículo para se acalmar.

Já no dia seguinte, Kevin foi convocado ao escritório da empresa, explica seu advogado: “Segundo meu cliente, ela começou a ler para ele o manual antimotim e o acusou de roubar a alegria de outros…

