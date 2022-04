Jovem que percebeu médica vendo tutorial do YouTube minutos antes de atendê-la aparece em novo registro e fala em carma

Recentemente, compartilhamos o caso da jovem Isabelle que viralizou com um vídeo no TikTok em que grava a médica vendo um tutorial do YouTube minutos antes de atendê-la. E, agora, ela apareceu em novo registro em que falou sobre carma. Vamos entender melhor?

Em sua segunda gravação, ela aparece novamente na cama de um hospital, porém desta vez está deitada de bruços. Com a legenda em inglês, a jovem escreveu: “Carma do meu último vídeo. De volta ao meu lugar favorito”.

Ao que tudo indica, Isabelle estava no local para cuidar de um cisto pilonidal, que é uma variante do cisto dermoide e fica localizado na região do cóccix e contém pelo e pele.

Quer ver o novo vídeo da jovem que também repercutiu? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Funcionário processa trabalho por celebrar seu aniversário sem sua autorização

Kevin Berling, que agora é ex-funcionário da Gravity Diagnostics, processou seu antigo emprego por celebrarem seu aniversário sem a sua autorização, o que supostamente desencadeou uma série de problemas.

Segundo informações, tudo aconteceu no começo de agosto de 2019, em Kentucky, nos Estados Unidos, quando Kevin pediu para sua gerente para que não celebrassem seu aniversário, uma vez que ele sofre com ansiedade e ser o ponto de atenção poderia desenvolver um quadro de estresse.

No entanto, mesmo com o alerta, “a pessoa responsável pela festa de aniversário com quem ele falou se esqueceu de seu pedido. Ela não fez isso por maldade, mas porque esqueceu”, explicou Tony Bucher, advogado de Berling.

Devido à surpresa, isso desencadeou uma crise de pânico no ex-colaborador, que precisou se esconder em seu veículo para se acalmar.

Já no dia seguinte, Kevin foi convocado ao escritório da empresa, explica seu advogado...

