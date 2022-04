Inspirada no universo Harry Potter, empresa lança escudo de invisibilidade; e funciona!

Para quem achava que a capa de invisibilidade era coisa somente dos filmes de Harry Potter, já pode começar a se preparar, pois a empresa Invisibility Shield Co., do Reino Unido, anunciou o lançamento de um escudo que tem a mesma proposta e é inspirado no universo do famoso bruxo.

De acordo com detalhes compartilhados pelo FayerWayer, a empresa, que é nova no país, passou os dois últimos anos trabalhando no projeto que promete fazer com que pessoas passem despercebidas nos mais diferentes locais ao utilizar o recurso.

Aos que estão curiosos sobre como funcionam os escudos, trata-se de uma “matriz de lentes de engenharia de precisão”, que fazem com que a luz da pessoa que está sentada atrás do objeto seja desviada.

Leia depois esta notícia: Jovem que percebeu médica vendo tutorial do YouTube minutos antes de atendê-la aparece em novo registro e fala em carma

Explicando melhor sobre o escudo, a empresa disse: “Do ponto de vista do observador, essa luz de fundo é difundida horizontalmente na face frontal do escudo, sobre a área onde o assunto normalmente seria visto”.

Sobre o desenvolvimento do projeto do escudo

Durante todo o período em que trabalharam no escudo, foram testados diferentes ângulos, profundidade de lentes e formas. Além disso, segundo aponta o FayerWayer, tudo se baseia na óptica, o que dispensa a utilização de uma fonte de energia para produzir sua “mágica”.

E embora tenha mais de 2 centímetros de espessura, o escudo pesa pouco mais de 4kg. Atualmente, ele é vendido em dois tamanhos:

3 x 2 [pés]: 394 dólares;

12 x 8 [polegadas]: 64 dólares.

Por fim, com funcionamento mais efetivo em fundos uniformes, a Invisibility Shield Co. afirmou que já recebeu diversos pedidos e que planeja começar as entregas em dezembro deste ano.

Veja abaixo o vídeo com mais detalhes de como funciona o escudo de invisibilidade. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).