Grávida é assassinada para que pudessem roubar bebê de sua barriga

Um crime brutal aconteceu recentemente em Cundinamarca, na Colômbia, onde o corpo de uma mulher, que estava grávida, foi encontrado sem vida. O crime teria ocorrido para que o corpo do bebê fosse retirado de sua barriga e roubado.

Segundo detalhes do portal Publimetro, há pouco mais de uma semana a família havia comunicado o desaparecimento da mulher de 37 anos, identificado como Sandra Johanna Álvarez Solano, até que seu corpo foi localizado, com sinais de tortura.

O crime teria sido supostamente encomendado por uma mulher, cuja identidade não foi revelada, que pagou a soma de $15 milhões de pesos colombianos, o equivalente a R$ 18.801,38 — câmbio de 19-04-2022, às 13h30, horário de Brasília — para que Sandra fosse morta e então ela pudesse ficar com a criança.

Mais detalhes sobre o crime contra a mulher grávida

De acordo com o detalhado pelo portal colombiano, a responsável por encomendar o crime teria perdido seu bebê há dois meses, e esse seria o fator principal que a motivou.

Em sua declaração, alguns familiares ressaltaram que a mulher havia sido levada por homens para o local onde o corpo foi encontrado e submetida à uma “cesariana rústica”.

Juan Carlos Saldarriaga, que é prefeito de Soacha, cidade em que Johanna vivia, confirmou a versão inicial do caso e disse que “o suposto criminoso já estaria totalmente identificado e aparentemente o autor intelectual do terrível crime é uma mulher, que supostamente pagou 15 milhões de pesos ao assassino, para assassinar Sandra Johanna e levar a criança, que neste momento está sob a proteção do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar do ICBF”.

