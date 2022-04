Após operar seios, bumbum e vagina, modelo do OnlyFans revela que já gastou R$ 6 milhões

À medida que a popularidade do OnlyFans cresce, os modelos que buscam seguidores no famoso site de conteúdo adulto estão procurando novas maneiras de se destacar da concorrência e alguns usaram cirurgia para conseguir isso.

Esse parece ser o caso de Chloe Khan, que revelou que gastou mais de 1 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 6 milhões de reais) em procedimentos nos seios, bumbum e até na vagina.

“Não é apenas uma cirurgia, também gastei dinheiro em extensões de cabelo e procedimentos faciais e não cirúrgicos. Tenho muitas despesas de ‘manutenção’ também e estou sempre no salão de beleza”, garantiu a modelo ao médium britânico The Sun.

Veja também: Influenciadora ensina como fazer testes com homens do Tinder

A influenciadora é bastante conhecida no Reino Unido por sua aparição no reality show ‘X Factor’ e, sobretudo, pela transformação física que sofreu graças às operações. No país sempre se falou muito sobre quais procedimentos ela passou e só agora Chloe revelou o mistério.

“Só fiz duas cirurgias nos meus seios, mas acho que vou fazer outra em breve. Também fiz facetas dentárias, fiz três cirurgias no nariz, dois implantes nas nádegas e um lifting de bumbum brasileiro. Eu também tive uma ‘vagina de designer’ (labioplastia) não se esqueça disso!

Chloe diz que está satisfeita com todos os seus procedimentos, mesmo os mais invasivos, mas teve algumas complicações. “Eu tive uma infecção nos meus implantes de bumbum, então eles tiveram que ser trocados”, revelou ele.

Embora a influenciadora tenha ficado conhecida por sua participação em vários reality shows, ela negou que vá voltar para TV já que está totalmente dedicada à sua crescente carreira no OnlyFans, no qual está indo muito bem.

“O dinheiro que você ganha é uma loucura. Estou lá há quatro anos e estou na plataforma desde os primeiros dias, antes de ser tão grande, então cheguei muito perto de toda a empresa”, disse ela ao The Sun.