Aluno do Jardim de Infância leva garrafa de margaritas para escola e crianças ficam embriagadas

Alunos de 5 anos acabaram embriagados em uma escola infantil quando uma das crianças trouxe uma garrafa de margaritas da marca Jose Cuervo e ofereceu a seus colegas do jardim de infância, no Michigan, Estados Unidos, como se fosse uma limonada.

A margarita é uma mistura de tequila com suco de limão, altamente alcoólica, e foi distribuída para as crianças na hora do recreio.

O aluno trouxe a bebida, que já é pré-misturada escondida na mochila. Muitos alunos beberam achando tratar-se de limonada e ficaram tontas.

Um dos funcionários da escola percebeu o que estava acontecendo e pegou a garrafa das mãos do aluno e rapidamente a escola acionou protocolo de emergência chamando médicos e as mães das crianças.

A mãe de uma das criança disse que sua filha disse que bebeu quatro ou cinco goles e começou a ficar um pouco tonta, mas não sabia que tratava-se de bebida alcoólica e que na garrafa estava escrito “limonada para adultos”.

Os pais dos alunos estão zangados com a escola, que deveria ter mais controle com esse tipo de coisa, mas a escola disse que é impossível controlar tudo o que ocorre no pátio e nas salas de aula.

Em um comunicado, a escola disse:

“Enquanto tentamos ficar de olho em tudo que nossos alunos trazem para a escola, isso simplesmente não é possível. É lamentável que esses tipos de bebidas para adultos possam ser facilmente confundidas com bebidas amigáveis para crianças”, afirmou.

“Os funcionários da escola notaram rapidamente a bebida e imediatamente abordaram a situação, que incluiu consultar profissionais médicos no controle de envenenamento e ligar para os pais das crianças envolvidas. Estamos gratos por nenhum aluno ter ficado doente ou precisado de atenção médica”.