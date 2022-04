Tia leva sobrinha de 13 anos para fazer um piercing sem autorização da mãe

Uma mãe ficou completamente horrorizada ao descobrir que sua filha fez um piercing no umbigo sem sua autorização. Ela teria sido acompanhada pela tia e realizou o procedimento na casa de uma amiga da mulher.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe da adolescente proibiu sua cunhada de frequentar a casa da família após descobrir que ela levou a jovem para realizar a perfuração sem ter sua permissão.

Em uma postagem no Reddit a mãe da menina relata que há tempos se sente incomodada com a postura de sua cunhada, que tem 30 anos e “abusa de seu relacionamento” com o irmão e com ela. Segundo seu relato, além de tomar liberdades desnecessárias na casa do casal, ela ainda pede dinheiro regularmente a eles visto que “abandona os empregos após somente 1 mês”.

Quem não vê a situação da mesma forma é a filha adolescente do casal, que considera a mulher como sendo sua “tia divertida”. No entanto, os comportamentos dela com a jovem também desagradam os pais.

Em seu relato ela conta que há duas semanas a cunhada pediu para sair com a sobrinha na intenção de dar a ela um presente de aniversário. Justificando que a levaria para levar compras a mãe permitiu, mas se surpreendeu ao descobrir a verdade dias depois.

Ela levou a adolescente para fazer um piercing

Enfurecida, a mãe conta: “Ela levou nossa filha para o apartamento de uma de suas amigas e furou o umbigo dela! Descobri quando vi minha filha o desinfetando alguns dias depois. Ela já tinha pedido isso para nós e nós negamos. Meu marido detesta essas coisas e eu concordo com ele”.

Piorando a situação, a perfuração foi feita de forma caseira e não em um local adequado. Com isso os pais se preocuparam com as questões de higiene as quais a menina foi exposta.

“Como sabemos que a pessoa realmente entendendo do que estava fazendo? Como saberemos da qualidade e limpeza dos materiais e local?”, desabafa a mãe.

Segundo ela, essa foi a gota d’água para o casal, que proibiu a mulher de ter contato com a jovem durante o último feriado. “Ela está proibida de vir em nossa casa. Nossa filha está chateada e minha cunhada está furiosa”.

“Ela levou nossa filha para fazer algo que não permitimos e a expôs ao perigo. Não vamos deixá-la sozinha com a tia novamente”, afirma a mãe.

Leia também: Tatuagem de flor sair errado e acaba com aparência indesejada

Para os usuários do Reddit, eles estão certos em puni-la, mas devem buscar maneiras de fazê-la entender que não pode interferir na criação da sobrinha.

“Se ela puder se reintegrada à vida da sua filha, seria melhor. Sua filha merece entender que ela também tem poder de escolha sobre quem participa de sua vida”, sugeriu um usuário.

“Assumir a posição de que piercings no umbigo são ruins não é a melhor maneira de lidar com uma adolescente. Pode ser sua opinião, mas talvez não seja a da sua filha. Deixem ela dar sua opinião antes de discordar”, sugeriu outro.

“Tentem falar com sua filha mostrando as questões referentes à segurança dela. Mostre as condições as quais ela foi exposta por fazer o procedimento de forma inadequada. Talvez isso a faça entender o motivo pelo qual estão bravos com a tia dela”, finalizou um terceiro.