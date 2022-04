Um suposto caso de traição, ocorrido no Estado do Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais recentemente, causando um verdadeiro burburinho.

Como detalhado pelo site POPTime, o escândalo aconteceu na última segunda-feira (11), na cidade de Campo Grande.

O marido flagrou a esposa, que supostamente é uma pastora, o traindo com um bispo (da mesma instituição) em um motel da cidade.

O homem traído filmou o momento em que entrou no quarto do estabelecimento comercial e viu a esposa tendo relação sexual com o outro.

Incrédulo no que estava vendo, o marido mostra os dois, que estavam tendo um caso extraconjugal às escondidas.

“Você acabou com minha vida bicho, você destruiu minha família!”, diz o marido traído, em tom totalmente revoltado.

Suposta pastora casada é flagrada com bispo em motel e marido acaba filmando tudo

O pequeno registro acabou viralizando nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários impactados.

Ainda de acordo com as informações, ela se pronunciou após a exposição da traição e disse que todos os envolvidos foram vítimas de demônio.

Apesar do flagra, a mulher disse que foi perdoada pelo marido e o casamento não acabou depois do ocorrido. Com isso, tudo teria terminando bem.

🚨 ESCÂNDALO GOSPEL! Pastora casada é flagrada com bispo no motel, seu marido filmou todo o ato. A pastora em sua vez, colocou a culpa no satanás:



"A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo Diabo." pic.twitter.com/dJvIeoIDxs — POPTime (@siteptbr) April 18, 2022

Com informações do site POPTime