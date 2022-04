Sogros causam confusão ao questionarem a paternidade do pai de seu neto

Um homem ficou completamente enfurecido depois que seus sogros tentaram invalidar sua paternidade durante o chá revelação de seu filho mais novo.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, a festa terminou em confusão depois que o homem entrou em uma briga com os pais de seu marido por conta da escolha do nome do bebê.

De forma anônima o homem contou sua história no Reddit e pediu a opinião dos demais usuários sobre a maneira como agiu com os sogros.

Ele conta que o segundo filho do casal deverá nascer em breve e, para comemorar, eles decidiram dar uma festa de revelação de gênero. O casal já é pai de uma menina de três anos, que foi adotada há dois anos pela família e agora esperam o filho caçula por meio de uma barriga de aluguel.

Em sua publicação, o homem conta que o filho mais novo foi concebido com o óvulo de uma doadora, que é amiga do casal, e o esperma de seu marido, fato que fez seus sogros acreditarem que ele é “menos pai” da criança que seu parceiro.

A confusão aconteceu após a revelação

Assim que souberam que serão avós de um menino, os sogros do homem sugeriram que eles escolhessem o nome do bebê durante a festa. “Já escolhemos um nome, mas como não queríamos acabar com a graça deles deixamos eles sugerirem alguns nomes, quem sabe eles não escolhiam o mesmo?”.

“Eles quiseram que nosso bebê se chamasse Peter Jeremiah, algo como a combinação entre os nomes dos avôs de meu marido. Não tenho nada contra quem faz isso, mas não quero isso para meu filho. Disse a eles que iríamos pensar, mas eles insistiram em saber ali mesmo”.

Segundo relato do homem, seus sogros continuaram insistindo na escolha do nome até que ele finalmente revelou que eles já escolheram, ao que a sogra do homem reagiu: “Isso não importa, meu filho é quem tem a última palavra”.

“Eu fiquei sem entender e então meu sogro disse: ‘meu filho tem mais direitos para nomear o bebê, ele é o verdadeiro pai’.”

Enfurecido, o homem expulsou os sogros da festa enquanto seu marido ficou assustado com a atitude dos pais. “Meu marido voltou a realidade depois de um tempo e disse: ‘Eles são meus pais e essa não foi a atitude certa’, eu estraguei a festa”.

Leia também: Ela foi chamada de ‘madrasta malvada’ por não comprar ovos de Páscoa para os enteados

Ele então conta que o marido se desculpou pela atitude de seus pais, mas que ainda assim a festa terminou naquele momento. No entanto, a família do homem agora segue afirmando que ele foi exagerado e desrespeitoso.

Preocupado em ter agido errado, ele questionou os usuários do Reddit, que saíram em sua defesa: “Engraçado que ela não pensou sobre como invalidar sua paternidade pode ter te machucado”.

“Você foi informado que não era ‘o pai de verdade’, e que tinha menos direitos ao filho por causa do DNA. Eu também os teria expulsado”, afirmou outro.