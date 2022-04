Influenciadora ensina como fazer testes com homens do Tinder

Em tempos de Tinder e de namoro pela internet, muitas pessoas precisam ter ainda mais cuidado do que nunca para garantir que os encontros reais ocorram de forma segura. Mas, uma mulher levou essa situação ao extremo e elaborou diferentes testes para pôr à prova homens que ela conhece através dos aplicativos de namoro, como Tinder.

Gabby (@respectfullygabby) compartilhou um vídeo no TikTok com suas regras para namorar homens, que incluem pagar a conta integralmente e garantir que ele chegue em casa em segurança no primeiro encontro, mesmo que ela diga que não é necessário.

Em um vídeo viral que tem mais de 250 mil visualizações, a influenciadora diz que se seu acompanhante não pagar 100% da conta no primeiro encontro, é sinal de que o relacionamento não tem futuro.

“Vamos acabar com essa merda de metade-metade. No primeiro encontro, ele tem que pagar 100%. E se ele não: tchau”, disse Gabby em um vídeo, com música da famosa série “Sex and the City” tocando ao fundo.

Veja também: Trend BIZARRA faz com que influenciadoras usem tinta de cabelo para fazer sardas falsas

O segundo teste da TikToker tem a ver com segurança. No mesmo vídeo, ele relembrou um encontro recente que teve em Miami, no estado da Flórida, com um cara que a seguia no Instagram há muito tempo. Por volta das 4 da manhã, depois de tomarem vários drinks, os dois resolveram pegar ubers separados para irem para suas respectivas casas. O carro do homem chegou primeiro e ele se ofereceu para esperar até que o dela chegasse.

“Eu disse a ele ‘oh, não se preocupe, você não precisa esperar por mim’”, garantiu Gabby, além de garantir que, mais tarde, “esse homem pega seu uber e vai embora”.

“Se vocês não se importam com a minha segurança e garantir que eu entre no meu Uber sã e salva, está errado”, disse a influenciadora, que também deu alguns conselhos: “Homens, vocês precisam acompanhar as mulheres até o carro dela ou Uber, onde quer que seja, para garantir que ele chegue em casa em segurança”, finaliza ela.

A mulher tem um terceiro teste. Ela diz que usualmente costuma reclamar que está com frio para ver se o seu acompanhante lhe oferece a jaqueta. “Se ele não fizer isso, ele está morto para mim”, disse ele.

Vários dos seguidores de Gaby seguidores apoiaram a técnica dela e sua honestidade, mas vários a criticaram por não ser direta com o que ela quer e a aconselharam a “dizer o que realmente pensa”.