Homem ganha mais de R$ 1 milhão na loteria, mas não pode receber por este motivo

Qual seria sua reação se ganhasse mais de 1 milhão de reais na loteria e não pudesse receber o prêmio? Para quem está curioso, trata-se de um homem da Argélia, que ganhou uma alta quantia na Bélgica, porém não pode cobrá-la. Vamos entender melhor?

Recentemente, o homem, cuja identidade não foi revelada, ganhou a quantia equivalente a R$ 1.272.469,44, porém como o valor é considerado muito alto, a única forma de recebê-lo seria através de uma conta bancária no país. O grande problema neste caso é que por não ser cidadão residente, ele não possui a documentação do país e, portanto, não consegue seguir com os respectivos trâmites.

Em entrevista, Alexander Verstraete, que é advogado do ganhador comentou mais sobre o caso: “Estamos procurando os documentos que possam provar sua identidade. Ele terá que entrar em contato com sua família na Argélia”, disse.

Confira também esta notícia: Mulher pensou que tinha infecção intestinal, mas o que aconteceu era mais sério

E, como se a situação não fosse complexa, o homem pediu para que um amigo, que possui documentação formal no país, o ajudasse a receber o prêmio, porém, ao chegar ao local, ele e duas pessoas que o acompanhavam acabaram presos, uma vez que acreditavam que eles poderiam ter supostamente roubado o ticket do ganhador.

Agora, enquanto o caso não é solucionado, as autoridades asseguram que manterão o status legal do homem para que ele possa receber o seu prêmio.

Mulher pensou que tinha infecção intestinal, mas teve uma ‘surpresa’

Mulher pensou que tinha infecção intestinal, mas o que aconteceu era mais sério Foto ilustrativa - Freepik

A história de Victoya Venise, uma mulher que viajou a trabalho de Louisiana para Geórgia, nos Estados Unidos, repercutiu recentemente depois de ela ter uma “surpresa” e descobrir que o parecia ser uma infecção intestinal era na verdade algo que deveria acontecer somente semanas depois. Vamos entender melhor?

Segundo detalhes compartilhados, a mulher estava no quarto do hotel em que se hospedava quando começou a sentir fortes dores no estômago, acreditando que poderia ser a mesma infecção que sua filha havia sofrido semanas antes, então, no banheiro é que teve a “surpresa”.

Confira o restante da notícia clicando aqui!