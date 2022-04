Homem é obrigado a pagar um valor absurdo pelo casamento de seu melhor amigo

Um homem está completamente enfurecido após receber as contas referentes ao casamento de seu melhor amigo. Segundo ele, as despesas já ultrapassam o valor de 2 mil dólares, aproximadamente R$9500.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem, que permaneceu anônimo, fez uma publicação no Reddit para pedir a opinião, e ajuda, dos demais usuários da plataforma.

Em seu relato ele conta que em momento algum o noivo o questionou sobre ele querer ser seu padrinho de casamento e que, ao invés disso, apenas o fez assumir esse papel.

Desde então, ele passou a receber os custos relacionados com a despedida de solteiro do noivo, que á somam mais de 2 mil dólares, mas podem chegar facilmente aos 3 mil.

Ele conta: “Meus amigos mais próximos vão se casar e esse é meu primeiro casamento como adulto. Estamos todos nos nossos 20 anos então não estamos nadando em dinheiro visto que recentemente saímos da faculdade”.

“Parece que eles assumiram muitas coisas para o casamento. Inclusive, não me pediram para ser padrinho, me informaram que eu seria padrinho e que seria responsável pela despedida de solteiro. Estou feliz por fazer parte da festa, mas está ficando extremamente caro”, conta o homem.

Ele não sabe como sair da situação

Contando sua história, o homem explica que inicialmente foi dito que a despedida de solteiro deveria ser algo em torno de 400 dólares para o aluguel do local, mais o valor das passagens de avião e da saída noturna.

“O mais irritante é que provavelmente vamos passar 90% do tempo na piscina do Airbnb! Sairemos somente à noite. Entendo que é a despedida de solteiro dele, mas gastar esse valor para uma festa na piscina é ridículo. Eles ainda me perguntaram se eu topo gastar mais dinheiro pagando por uma mesa em um bar”, afirma o homem indignado.

Segundo ele, a preocupação aumenta quando considerado o valor da celebração em si. “O casamento vai ser em um lugar que fica a 3 horas de carro. Para ficar 2 noites no lugar vamos gastar 700 dólares, (R$3200) mas por sorte estou dividindo com um amigo. Fora isso ainda tem o aluguel do terno, o presente, o custo de transporte e o dinheiro da despedida de solteiro”.

Incerto sobre a situação, ele se questiona se o amigo tem alguma noção sobre a quantidade de dinheiro envolvido e a realidade de seus amigos, mas teme falar com o noivo e criar uma situação embaraçosa.

Para os usuários do Reddit, ele deveria reconsiderar participar da despedida de solteiro e ser sincero com o amigo sobre suas preocupações.

“É aceitável desistir da despedida de solteiro e ir ao casamento. Converse com seu amigo e explique a ele, deixe-o saber que você não tem dinheiro para os dois e que prefere participar da celebração do que da despedida”, sugeriu uma pessoa.