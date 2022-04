Homem compra pizza para convidados e é acusado de arruinar o casamento

Um homem está sendo acusado de arruinar o casamento de seus amigos após pedir algumas pizzas para alimentar os convidados depois que a comida da festa não foi suficiente para atender a todos os presentes.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem procurou o Reddit para desabafar sobre sua situação e tentar entender se realmente exagerou.

Em seu relato ele conta que na celebração do casamento de seus amigos a única comida disponível era uma salada simples acompanhada de alguns vegetais, que ele sabia não serem o bastante para todos os convidados.

O homem, que foi padrinho do casal, conta então que não queria incomodar a amiga, mas decidiu pedir uma pizza escondido por saber que não conseguiria passar o dia todo somente com a refeição oferecida no buffet.

“Fui padrinho do casamento da minha amiga na última semana. Estou tomando medicação com horários específicos e que precisam ser tomadas após comer, então perguntei para minha amiga quais eram os planos para alimentação durante a celebração”.

Ele ainda conta que o casamento era vegetariano e que mesmo não seguindo este tipo de dieta ele não vê problemas em segui-la por um dia quando se trata de um desejo de um amigo querido.

“O problema foi quando descobri o tamanho da refeição. Todo buffet consistia em uma salada com milho e brócolis”.

Ele decidiu pedir uma pizza

Contando sua história, o homem relata que a quantidade de comida quando comparada com a duração da festa não era suficiente para atender aos convidados.

“Era um evento de mais de 8 horas de duração e eu sabia que aquilo não ia me sustentar, ainda mais com a medicação. Normalmente eu teria sido direto ao falar sobre isso, mas vi que minha amiga estava estressada e não queria aumentar o estresse, então decidi pedir uma pizza sem ela saber e comer lá fora, no meu carro”.

No entanto, um amigo dele fez com que a notícia se espalhasse pela festa e sua ideia conquistou outros adeptos. Ele precisou pedir quatro pizzas grandes para sustentar os convidados que decidiram aderir a sua ideia.

Leia também: Homem é obrigado a pagar um valor absurdo pelo casamento de seu melhor amigo

“Precisei encomendar 4 pizzas grandes e as deixei em meu carro para que as pessoas pudessem vir e pegar quando tivessem fome. Ninguém pareceu notar até que minha amiga não conseguiu encontrar seu noivo e pediu a ajuda de sua mãe, que o encontrou comendo uma pizza no meu carro”, explica.

“Ela disse que eu a envergonhei e a fiz se sentir uma ‘mão de vaca’. Tentei me desculpar, mas ela não quis ouvir e me expulsou do casamento”.

Para os usuários do Reddit, o homem agiu corretamente. “Até o noivo estava comendo pizza. Ela deveria estar envergonhada por não ser uma boa anfitriã”.

“Você deveria ter guardado a ideia só para você, mas manteve seu plano afastado da festa, no entanto o noivo sumiu e causou um problema. Ela deveria estar brava com o noivo por sumir para comer a pizza e não com você”, finalizou outro.