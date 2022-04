Funcionário processa trabalho por celebrar seu aniversário sem sua autorização

Kevin Berling, que agora é ex-funcionário da Gravity Diagnostics, processou seu antigo emprego por celebrarem seu aniversário sem a sua autorização, o que supostamente desencadeou uma série de problemas.

Segundo informações, tudo aconteceu no começo de agosto de 2019, em Kentucky, nos Estados Unidos, quando Kevin pediu para sua gerente para que não celebrassem seu aniversário, uma vez que ele sofre com ansiedade e ser o ponto de atenção poderia desenvolver um quadro de estresse.

No entanto, mesmo com o alerta, “a pessoa responsável pela festa de aniversário com quem ele falou se esqueceu de seu pedido. Ela não fez isso por maldade, mas porque esqueceu”, explicou Tony Bucher, advogado de Berling.

Celebração gerou ataque de pânico no ex-funcionário

Devido à surpresa, isso desencadeou uma crise de pânico no ex-colaborador, que precisou se esconder em seu veículo para se acalmar.

Já no dia seguinte, Kevin foi convocado ao escritório da empresa, explica seu advogado: “Segundo meu cliente, ela começou a ler para ele o manual anti-motim e o acusou de roubar a alegria de outros colegas de trabalho”, o que teria dado origem a outro quadro de pânico, interpretado pela Gravity Diagnostics como uma atitude violenta.

E, embora tenha sido orientado a ir para sua casa para poder descansar, ele acabou sendo demitido.

Ex-funcionário processou empresa

Diante da situação, ele entrou com uma ação judicial contra o laboratório em que alegou discriminação por deficiência e retaliação, e afirmou que tal situação gerou também prejuízo financeiro.

Como decisão final, a empresa foi condenada a pagar a soma de $450 mil dólares, o equivalente a R$ 2.101.365,00, câmbio de 18-04-2022, às 10h20, horário de Brasília.

