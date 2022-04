Tatuagem de flor sair errado e acaba com aparência indesejada

Uma mulher ficou completamente chocada depois que outras pessoas apontaram um “erro” em sua tatuagem que a deixou com uma aparência completamente inapropriada.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Jordan pensava que estava finalmente conseguindo sua desejada tatuagem floral, mas não esperava que um pequeno erro no design a deixaria com uma imagem desagradável gravada em sua pele.

Ao invés de uma delicada flor com linhas finas tatuada em seu antebraço, ela recebeu uma tatuagem floral, em linhas finas, mas com um miolo que se assemelha a uma certa parte do corpo humano.

Jordan, que é designer e ilustradora, mora em Seattle e compartilhou o resultado desastroso de sua tatuagem por meio de uma publicação realizada no TikTok.

Em pouco tempo seu vídeo viralizou e conquistou milhares de visualizações e comentários que, infelizmente, confirmaram a opinião de Jordan sobrea aparência do miolo da flor.

A flor inofensiva ganhou um novo significado

Em sua publicação Jordan fala: “Ok pessoal, vamos resolver isso de uma vez por todas. Sim, o centro parece um ânus. Eu sei, eu sei, e é hora de arrumar isso, mas, primeiro, vamos apreciar esse design em toda a sua glória pela última vez”.

Neste momento é possível ver no vídeo que a artista coloca o recorde de um gato sobre a tatuagem, utilizando o miolo da flor para completar o desenho em questão.

Pouco tempo depois, um corte no vídeo mostra que o design foi alterado e que a flor recebeu uma aparência ligeiramente diferente. “Ok, eu finalmente arrumei isso”.

Leia também: ‘Diabão’ faz modificações extremas para marcar a liberação do uso de máscaras

No centro da flor agora é possível notar que Jordan acrescentou alguns detalhes a mais para fazer o miolo realmente se parecer com um miolo de flor.

No entanto, as opiniões não foram unânimes, e enquanto algumas pessoas acreditam que ela melhorou o desenho, outras falam que ficou ainda pior.

“Agora tem hemorroidas”, comentou um seguidor ao que outro completou: “Ao invés de um ânus agora se parece com glândulas mamárias”, finalizou.