Mulher pensou que tinha infecção intestinal, mas o que aconteceu era mais sério

A história de Victoya Venise, uma mulher que viajou a trabalho de Louisiana para Geórgia, nos Estados Unidos, repercutiu recentemente depois de ela ter uma “surpresa” e descobrir que o parecia ser uma infecção intestinal era na verdade algo que deveria acontecer somente semanas depois. Vamos entender melhor?

Segundo detalhes compartilhados, a mulher estava no quarto do hotel em que se hospedava quando começou a sentir fortes dores no estômago, acreditando que poderia ser a mesma infecção que sua filha havia sofrido semanas antes, então, no banheiro é que teve a “surpresa”.

Em entrevista, Venise comentou sobre o que aconteceu: “Eu me virei e era o bebê”.

Ainda não era a hora da mulher dar à luz

Embora não seja necessariamente algo fora do comum o fato de bebês nascerem antes da data prevista, o filho de Victoya, que recebeu o nome de Rocky Andrew, deveria nascer somente no dia 15 de maio e por isso a mulher foi surpreendida.

Por fim, mesmo com a situação não esperada, ela conseguiu dar à luz à criança sem nenhuma complicação e ambos passam bem. “Estou tão apaixonada por ele. Tem sido uma experiência louca”, disse.

Outro caso inusitado da vida real

Jovem é considerado morto por família, mas polícia descobre que ele estava dormindo Reprodução - Twitter

Renzo, como se chama um jovem estudante argentino, teve sua história repercutida nas redes sociais, depois que ele foi considerado morto por sua família, mas ao final descobriram que ele só estava dormindo. Vamos entender melhor?

Em sua publicação no Twitter, o jovem explicou que foi viver na cidade de Córdoba para estudar e na noite anterior em que tudo aconteceu pediu que a mãe o contactasse às 8h pois ele iria tomar café da manhã com os amigos.

O grande problema com a jovem

Renzo esqueceu de avisar a mãe que ficou estudando até às 5h e acabou não escutando os despertadores. Então, desesperados com a situação, a família do jovem resolve acionar as autoridades…

