Comprar roupas não poderia ser mais fácil graças às compras online. Mas há sempre o risco de que o que você encomendou não se pareça com o que estava descrito.

Infelizmente, uma mulher recebeu muito mais do que esperava depois de receber seu pedido da página Shein.

Nayelis Bido havia encomendado um “monte de coisas” na loja de moda online, incluindo um biquíni branco, como detalhado pelo site The Mirror.

Mas quando as duas peças finalmente chegaram, ela não podia acreditar - tinha uma mancha inconfundível na área da virilha, ela afirma.

Ela postou um vídeo em seu TikTok @nayelis.x, onde desde então se tornou viral, acumulando mais de 500 mil visualizações.

Mulher encomenda biquíni branco de famosa loja online e fica chocado com detalhe inesperado no produto

“Se você comprar de Shein, você precisa assistir a este vídeo”, escreveu na legenda.

Ela ergueu a parte de baixo do biquíni branco, que claramente apresentava uma mancha amarelada na região da virilha, que segundo ela, chegou assim.

Ela atribuiu a mancha como algo de um corrimento vaginal.

Nayelis disse que ficou desapontada por ter recebido seu pedido dessa maneira, já que a Shein é uma de suas lojas online favoritas.

Desde que foi postado, o vídeo acumulou mais de 57 mil curtidas e 1.500 comentários.

Ainda de acordo com as informações, The Mirror entrou em contato com Shein para comentar. Confira:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Com informações do site The Mirror