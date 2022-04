Influenciadora posta transformação MILAGROSA só com maquiagem no TikTok

Todos sabemos que a maquiagem pode proporcionar feitos incríveis. Além de toda a técnica empregada, maquiadores profissionais podem ser considerados verdadeiros artistas. Mas uma TikToker surpreendeu a centenas de seguidores com uma transformação que a deixou irreconhecível.

Como parte de uma tendência em que milhares de mulheres postaram fotos sem maquiagem nas redes sociais para mostrar looks de “antes e depois”, Chloe Waterz compartilhou seu “desafio do bagre” no TikTok e deixou todos sem palavras.

Veja também: Após paralisia facial, atriz pornô faz novo procedimento estético: “Os haters são minha motivação”

“Que vocês acham disso?” é o título do vídeo que Chloe postou na rede social. Nas primeiras imagens, uma mulher é vista sem estar produzida, vestindo roupão, com o cabelo puxado para trás e com rugas visíveis no rosto. Então a mulher acena com as mãos para a câmera e, um segundo depois, é possível ver uma imagem totalmente diferente, toda maquiada, sem rugas e com cabelos compridos.

O vídeo foi um sucesso imediato com seus mais de 700 mil seguidores no TikTok e já tem mais de 11 milhões de visualizações. Chloe diz que a maquiagem é seu “superpoder” e que ela tem “vergonha de tirá-la”, segundo o The Sun, mas seus seguidores não se convenceram.

Os usuários do TikTok afirmam que as duas mulheres não são a mesma pessoa e que não foi apenas a maquiagem e um novo penteado que causou a transformação. “Não há chance de ser a mesma pessoa”, escreveu um, enquanto outro disse que “acreditava” em Chloe antes daquele vídeo “mas isso não faz sentido”.

Alguns seguidores disseram ter provas de que eram duas pessoas, como uma que está convencida de que uma das mulheres tem “uma marca de nascença” no olho esquerdo, o que a outra não tem.

Outros culparam a tecnologia, dizendo que Chloe usou um filtro para parecer mais velha nas primeiras imagens e, ao removê-lo, parecer mais jovem nas outras.

O TikToker carregou vários outros vídeos desde o viral, mostrando uma transformação semelhante, mas não conseguiu convencer totalmente seus seguidores.