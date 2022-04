Ela foi chamada de ‘madrasta malvada’ por não comprar ovos de Páscoa para os enteados

Uma mulher está se vendo em uma situação complicada depois de ser chamada de “madrasta malvada” por não ter comprado ovos de Páscoa para seus enteados. Segundo ela, essa responsabilidade deveria ser de seu marido, e não dela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou por apoio ao realizar uma postagem no fórum online Mumsnet.

Ela conta ter ficado embaraçada durante as comemorações da Páscoa, realizadas neste domingo. Após dar os ovos de Páscoa para seu filho, de três anos, seu marido a questionou sobre os ovos de seus enteados, os quais ela não considerou comprar por julgar serem responsabilidade de seu marido, que é pai das crianças.

Segundo conta a mulher, a visita dos enteados no dia da Páscoa foi agendada de última hora e ela foi avisada enquanto finalizava os preparativos para a Páscoa do próprio filho.

Desta forma, a mulher afirma que a responsabilidade de comprar os ovos de páscoa para seus enteados, de 10 e 8 anos, deveria ser do pai das crianças e não dela. Fato que o homem discorda completamente.

A situação causou uma briga entre o casal

Sentindo-se completamente indignado com a atitude da esposa, o marido a está acusando de ser uma “madrasta malvada”.

“Eu disse a ele que não tinha comprado ovos para meus enteados, e quando disse a ele que não comprei por não ser responsabilidade minha, uma vez que não são meus filhos, ele ficou indignado”, conta a mulher.

“Não é culpa minha ele esperar para falar isso no dia da Páscoa, quando as lojas estão fechadas. Não é minha responsabilidade, mas ainda assim fui colocada no papel de ‘madrasta malvada’, que Páscoa feliz”.

Para os usuários do fórum tudo se resume à antecedência com a qual ela foi avisada. “Se ele tivesse te pedido para fazer isso enquanto você estava fora, ai tudo bem. Mas ele esperou que você tomasse a frente e comprasse sem ele pedir, assumindo o papel de pai dele e se certificando que os filhos dele recebessem os ovos”.

“Se ele soubesse que você estava fazendo as compras para a Páscoa, acho razoável presumir que as compras seriam para todas as crianças da família do casal, não só para as crianças do casal”, afirmou outra pessoa.

“Ele é o pai, a responsabilidade é dele”, finalizou um terceiro comentário.