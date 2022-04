Cachorrinho avisa dona de que ela está prestes a dar à luz

Cachorrinho avisa dona que ela está prestes a dar à luz. (OLIVIA LACHENAUER/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Não é à toa que os cachorros são considerados melhores amigos do homem. Apesar de serem extremamente fofos só por existirem, os bichinhos podem ser sensitivos e auxiliar em alguns eventos humanos. Este foi o caso da cadelinha golder retriever de 2 anos, que alertou sua dona, Olivia Lachenauer, que a qualquer momento ela daria à luz. Informações são do portal The Dodo.

“Ela é realmente suave e super doce”, contou Lachenauer ao The Dodo. “Ela sempre foi muito atenciosa comigo.”

“Ela é esse fator calmante e é treinada para intervenções durante a noite e o dia”, acrescentou Lachenauer. “Ela geralmente pega meus gatilhos antes de mim, e isso mudou absolutamente minha qualidade de vida.”

Penny, a cadelinha inteligente, sempre fez questão de ficar do olho em Lachenauer. Após a gravidez de sua dona, o pet ficou ainda mais atento. Contudo, o comportamento do cãozinho mudou nos últimos tempos.

Penny e sua descoberta

O cão, que normalmente andava tranquilo e relaxado, começou a agir diferente com sua dona, como se estivesse chateado por tentar avisá-la sobre algo.

“Achei estranho o comportamento dela porque eu estava começando as finais”, disse Lachenauer. “Estou na escola de enfermagem e tive uma grande final naquele dia. Ela não estava com a mesma calma de sempre – era quase uma energia ansiosa. Ela ficava batendo o nariz na minha barriga em vez de ficar ao meu lado.”

Em seguida, a mulher entrou em trabalho de parto.

“Na pergunta 63, comecei a ter as piores contrações de todos os tempos”, contou Lachenauer. “Terminei minha prova final, meus pais vieram e naquela noite meu lindo menino nasceu! Penny sabia antes de mim que algo estava errado.”

A cachorrinha foi tão sensitiva que ‘acertou em cheio’ o momento certo em que ganharia um irmãozinho.

“[Penny] é atenciosa, doce e simplesmente maravilhosa com o recém-nascido”, disse Lachenauer. “Acho que o relacionamento dela com esse bebê é tão forte porque ela está lá desde o primeiro dia para ele.”