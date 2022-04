Mulher sofre queda em trabalho e acaba descobrindo algo terrível

Karen Beardmore, uma mulher de 50 anos, que mora em Derbyshire, no Reino Unido, e trabalha como assistente de engenharia mecânica, sofreu um acidente em seu trabalho que ao final acabou revelando algo grave.

Segundo informações, Karen caiu de uma escada com 2 metros de altura e devido a isso foi submetida a exames no peito e costas. E, após a respectivas análises, acabou-se descobrindo que ela possui um câncer grave em seu pulmão que está em estágio 4, ou seja, avançando e com chances mínimas de cura.

Em entrevista, Tammy, 27, que é filha de Beardmore, reforçou que esta tem sido uma fase bastante difícil. Veja depois do destaque o que ela disse:

Confira também esta notícia: Padrinho deixa noiva envergonhada ao revelar uma ‘mensagem incriminadora’

“Começou em novembro do ano passado. Quando ela fez os exames do peito e das costas. Eles descobriram que ela tinha câncer de pulmão de pequenas células. Desde então, ela passou por muita quimioterapia, 40 rodadas de radioterapia no peito e preventiva no crânio, todas com muitas complicações e efeitos colaterais. Geralmente tem sido muito, muito difícil”

Durante sua conversa, a filha de Karen acrescentou que no início a maior preocupação da mãe era perder os cabelos, mas que agora tem enfrentado diversas outras complicações provenientes do tratamento e da doença.

Por fim, para poder custear o tratamento e ajudar a mãe, os filhos abriram uma campanha de arrecadação virtual.

Outro caso inusitado da vida real

Jovem é considerado morto por família, mas polícia descobre que ele estava dormindo Reprodução - Twitter

Renzo, como se chama um jovem estudante argentino, teve sua história repercutida nas redes sociais, depois que ele foi considerado morto por sua família, mas ao final descobriram que ele só estava dormindo. Vamos entender melhor?

Em sua publicação no Twitter, o jovem explicou que foi viver na cidade de Córdoba para estudar e na noite anterior em que tudo aconteceu pediu que a mãe o contactasse às 8h pois ele iria tomar café da manhã com os amigos.

O grande problema com a jovem

Renzo esqueceu de avisar a mãe que ficou estudando até às 5h e acabou não escutando os despertadores. Então, desesperados com a situação, a família do jovem resolve acionar as autoridades…

Confira o restante da notícia clicando aqui!