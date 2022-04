Mulher descobre que marido namorou o irmão dela na adolescência e fica chocada

No fórum Reddit, um homem de 45 anos relatou como sua mulher descobriu seu caso com o irmão mais novo dela, enquanto eles eram adolescentes. A coincidência foi enorme.

De acordo com o homem, quando ele tinha cerca de 14/15 anos de idade, começou a namorar secretamente com outro adolescente do time de beisebol chamado “Trevor”.

“Nenhum de nós poderia ter se assumido como bi ou gay naquela época, especialmente jogando um esporte”, escreveu ele no fórum.

O homem anônimo namorou com o rapaz até que ambos tivessem 17 anos, então Trevor se mudou.

“Conheci minha esposa quando eu tinha 29 anos e ela 34, mas o que eu não sabia era que ela era a irmã mais velha de Trevor. Ela era 5 anos mais velha e estava na faculdade e eu não passava muito tempo na casa deles e eles tinham um sobrenome comum, então eu não percebi até que ela me fez conhecer sua família depois que eu a engravidei”, contou o homem.

Para o homem foi estranho saber que sua esposa era irmã de seu antigo caso de romance da adolescência. Entretanto, ele pediu a Trevor para que não contasse nada para a irmã, pois a amava. Sendo assim, seu antigo namorado concordou em não tocar no assunto.

A irmã de Trevor e o homem acabaram se casando e dando as boas-vindas ao filho que geraram.

A descoberta

“Bem, meu filho me disse na semana passada que estava fazendo um projeto de herança cultural para a escola e queria aprender mais sobre o meu lado da família porque sou japonês e imigrei quando era criança”, contou o homem.

“Então eu dei a ele uma caixa velha de coisas com alguns livros e antiguidades também. O que eu não percebi é que em um dos livros que eu dei eu deixei uma foto antiga de mim e Trevor se beijando”, continuou.

A foto era antiga e ele havia se esquecido completamente de ter se livrado daquele registro. Ao reconhecer o pai e o tio na foto, a criança mostrou à mãe que ficou chocada com o que viu.

“Ela começou a dar a mim e a Trevor o tratamento do silêncio nos últimos dias... Eu finalmente consegui que ela falasse comigo ontem e ela gritou dizendo que eu não era honesto com ela e que deveria ter dito [antes]”, desabafou.

Mesmo com as justificativas do homem a sua esposa, explicando a ela que não era grande coisa, a mulher o xingou e disse que não poderia mais confiar nele.