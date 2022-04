Mulher “força” os pais a renegar o irmão gay após descoberta da família

Nesta quinta-feira (14), uma mulher de 28 anos desabafou no fórum da internet, Reddit, sobre sua relação com o irmão mais velho, de 30 anos. Ao iniciar o relato, ela deixou claro que odeia seu irmão.

“Ele sempre foi a criança de ouro – eu era um bebê e eles nunca quiseram uma menina. Além disso, eu era uma criança agitada comparada a ele, então isso irritava minha mãe”, iniciou a moça no fórum.

Veja mais: Jovem elogiada por não ceder assento a mulher grávida no ônibus mostra seu ponto de vista sobre o caso

De acordo com ela, seu irmão a odiava e sempre inventou mentiras a seu respeito para os pais. Se ele roubasse algo, teria a capacidade de culpá-la e fazer sua família acreditar. Os pais sempre ficaram do lado do rapaz, segundo o desabafo.

“Saí de casa para a faculdade – consegui uma bolsa de estudos – assim que pude, ele ficou na minha cidade natal, alugando um lugar perto dos meus pais, pago por eles, claro. Eles pararam de me contatar – nosso bate-papo em grupo familiar sempre foi sobre o irmão e suas conquistas – e nunca me enviaram dinheiro”, continuou a moça.

Atualmente, a autora do desabafo reside em outro estado longe dos pais. Quando se casou, convidou sua família, mas não compareceram à cerimônia. Com o segundo filho a caminho, ela contou que os familiares de seu marido a tem ajudado muito suprindo a ausência da dela.

O tradicionalismo da família

Segundo o desabado, os pais da moça são muitos tradicionais. Eles possuem o sistema de o pai sendo chefe da família, a preservação do sobrenome, entre outros aspectos mais conservadores.

Assim que o irmão da moça se assumiu homossexual, a família do rapaz se chocou. E foi aí que as coisas começaram a mudar. A moça conta que seus pais estão prestes a “desonrá-lo” da família, deixando-o desesperado, pois o irmão nunca trabalhou e está prestes a se desvincular da família.

Contudo, havia uma condição para que o rapaz não fosse renegado.

A reivindicação dos sobrinhos

A mulher conta que a única forma de evitar que seu irmão perca o vínculo com a família é que ele concerte o relacionamento com a irmã, passa assim reivindicar os filhos dela e manter a imagem da família através da geração, com sobrenome e status.

“Ele realmente voou para o meu estado, chorou muito, culpou todo o bullying em seu estresse por estar no armário”, contou ela. “Eu disse a ele para se f*der. Minha família está morta para mim e eu não me importo com ele.”

“Ele agora está dizendo como eu sou mesquinha, disposta a arruinar a vida de um adulto por causa dos desrespeitos da infância. Também disse que sou homofóbica etc. Mas eu me recuso a voltar a ter contato com meus pais, como uma fonte de backup de netos relacionados ao sangue, agora que seu filho de ouro ‘fracassou’ com eles”, concluiu.